Зеленский объяснил, в чем расходятся взгляды Украины и Трампа относительно завершения войны

По некоторым вопросам США и Украина придерживаются разных точек зрения на войну в Украине, подчеркнул президент.

Украина и президент США Дональд Трамп на одной стороне в вопросе необходимости завершения войны. Однако стороны видят разные инструменты для достижения этой цели. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Sun.

"Моя философия заключается в том, что Путин – глубоко советский человек и по своему мировоззрению, и по менталитету. Мы это знаем, потому что мое поколение родилось в Советском Союзе. Когда Путин лжет, мы это чувствуем. Мы столько лет были соседями с россиянами. Именно поэтому я думаю, что мы понимаем россиян лучше, чем Соединенные Штаты", – заявил Зеленский.

Он заявил, что США могут обсуждать с РФ ряд вопросов, учитывая проблемы глобальной безопасности в мире.

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"Но мы понимаем менталитет и Путина, и российского народа, их военных и гражданских. Когда они готовы что-то сделать, а когда боятся Путина, потому что знают, что могут попасть в тюрьму. Если они не пойдут убивать украинцев, Путин накажет их по-своему. Поэтому в некоторых вопросах президент Трамп поддерживал нас, а в других у нас разные взгляды", – добавил Зеленский.

Что этому предшествовало

Ранее Зеленский назвал "экономическим браком" решение США начать закупать дизельное топливо у России. Президент также подчеркнул, что в дальнейшем Вашингтон может предпринимать и другие шаги по снятию санкций с РФ. В частности, это может касаться удобрений, газа, замороженных активов, а также тех или иных российских чиновников.

Кроме того, Зеленский заявил, что РФ хочет получить и свои гарантии безопасности после завершения войны. По словам президента, они касаются не только возможностей Украины наносить удары по России, но и более глобальных вопросов, таких как изменение формата безопасности в Европе и в мире.

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