Польская Pepco открывает первые три магазина в Украине уже на этой неделе: названы локации

Работа магазинов будет ограничена из соображений безопасности.

В среду, 28 октября, польская сеть Pepco открывает свой первый магазин в Киеве в ТРЦ Respublika Park. В пятницу, 30 октября, еще два магазина начнут работу в столичных торговых центрах Retroville и Dream Yellow. Об этом сообщила директор по персоналу украинского подразделения Pepco Марина Попова.

"Безопасность наших клиентов и коллег всегда на первом месте. Наши магазины будут работать только тогда, когда это позволяет ситуация с безопасностью, закрываясь при любом оповещении о воздушной тревоге и открываясь, когда станет безопасно", – отмечает Попова.

Pepco – польская сеть дискаунтеров, специализирующаяся на продаже одежды для всей семьи, товаров для дома, декора, игрушек и сезонных товаров.

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Pepco работает по всей Европе и ежемесячно обслуживает около 36 миллионов покупателей в более чем 4 000 магазинах в 19 странах. Украина станет 20-м рынком, на котором будет работать сеть.

Открытие Pepco в Украине – последние новости

Ранее стало известно, что площадь магазина Pepco в ТРЦ Respublika Park составит почти 450 кв. м, а в ТРЦ Retroville – около 600 кв. м. Ассортимент магазинов будет включать одежду, товары для дома, товары для детей, игрушки и т. д.

Летом Pepco сообщала о планах начать работу в Украине в конце октября, поэтому открытие проходит по предварительному графику. Следующими после Киева должны открыться магазины в Черновцах, Тернополе и Мукачево.

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