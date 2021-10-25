Депутат уверяет, что он покупает на Бессарабском рынке говядину по 50-70 гривень за килограмм.

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко попал в новый скандал. Политик заявил, что он не видит роста цен в Украине, потому что сам он покупает гречку за 12 гривень, а сало - за 50.

Видео с рассказом Тищенко появилось на YouTube-канале EnTV, после этого оно стало "вирусным".

Так, у политика спросили о ценах на продукты и поинтересовались, где он покупает себе еду. Оказалось, Тищенко очень любит Бессарабский рынок в Киеве. Туда он ходит за салом, которое якобы стоит от 50 гривень за килограмм. Откуда нардеп взял такие цены и где именно политик находит столь дешевое сало - он не сообщил.

На этом фантастический рассказ Тищенко не закончился. Политик утверждает, что он приобретал гречку по 12 гривень за килограмм, иногда ему приходилось платить за крупу "аж" 28 грн. Однако ресторатор отметил, что чаще он покупает овощи, но и любит говядину.

Читайте также"Головоного малюска": Мендель опозорилась своим постом об "Игре в кальмара"Тищенко рассказал о ценах на говяжье мясо. Так, нардеп умудряется находить этот продукт по очень демократичным ценам. Политик покупает говядину и платит за нее от 50 до 70 гривень. Мало того, по словам Тищенко, иногда можно натолкнуться даже на ценник в 20 грн за килограмм.

Рассказ Тищенко насмешил украинцев. Пользователи пишут, что политик как бы "оторвался от земли", поэтому даже не знает, сколько сейчас стоит еда. Нардеп оконфузился своей историей, однако сам он как будто и не понял, на чем "посыпался".

Ранее УНИАН уже сообщал, что нардеп Тищенко обругал коллегу-"слугу" на глазах у журналистов, а харьковский депутат похвастался настоящим львом в машине и получил порцию хейта.

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Автор: Полина Кузенко