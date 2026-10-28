Верховная Рада приняла в первом чтении госбюджет на 2027 год

Среди прочего депутаты поддержали запрет на финансирование программы "Национальный кэшбэк".

Верховная Рада в первом чтении проголосовала запроект государственного бюджета на 2027 год.

Как сообщает корреспондент УНИАН, данное решение поддержали 239 депутатов.

В ходе рассмотрения документа депутаты поддержали ряд поправок. В частности, была принята поправка о повышении зарплат военнослужащим в бюджете на 2027 год.

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Также депутаты поддержали запрет на финансирование программы "Национальный кэшбэк". Народные депутаты также проголосовали за выделение дополнительных 315 млн грн на обеспечение Вооруженных сил Украины за счет сокращения расходов на финансирование политических партий.

Кроме того, депутаты поддержали выделение дополнительных 150 млн грн на закупку лекарств от аутоиммунных заболеваний нервной системы и нейромышечных заболеваний. Источником финансирования определен резервный фонд.

При этом депутаты не поддержали поправку, согласно которой с 2027 года зарплата в органах власти, местном самоуправлении и бюджетных учреждениях не может превышать 80 тыс. грн в месяц.

Бюджет-2027 – последние новости

15 сентября правительство одобрило проект закона о Государственном бюджете на следующий год. 16 сентября документ был представлен в парламенте. Документ предусматривает рост доходов на 8,7% по сравнению с 2026 годом – до 5 трлн 648 млрд гривен. Расходы планируются на уровне 7 трлн 272 млрд гривен, что на 13,5% больше, чем в текущем году. Потребность в международной поддержке в 2027 году составит 52,6 млрд долларов.

Проект государственного бюджета также предусматривает повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума в пределах 10% – до 9 546 грн и 3 559 грн соответственно.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечал, что у наполнения доходной части проекта государственного бюджета на 2027 год есть большие вопросы. Экономист не уверен, что западные партнеры смогут покрыть резкое увеличение расходов.

27 октября министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2027 году приоритетными расходами останутся безопасность и оборона. По его словам, во время подготовки документа народные депутаты подали более пяти тысяч поправок.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила, что для учета всех поданных поправок потребовалось бы дополнительно 13,5 трлн грн. Она отметила, что эта цифра равна почти двум годовым бюджетам страны.

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