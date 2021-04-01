В рамках президентской программы «Большая стройка» в 2021 году новые приемные отделения по всей Украине получат 4656 единиц медицинского оборудования на суму более 6 млрд гривен. Об этом пишет «РБК-Украина».

«Впервые план реконструкций более 200 приемных отделений больниц по всей стране президент Зеленский озвучил еще в доковидную эпоху – в феврале 2020 года. В программе Emergency упор делается не только на ремонте и строительстве приемных отделений, но и их качественном оснащении современной медицинской аппаратурой», - отмечает издание.

Речь идет об аппаратуре, которая очень необходима врачам, чтобы спасать жизни украинских граждан - ангиографы, эндоскопы, электрокардиографы, подъёмники пациентов, дефибрилляторы, функциональные кровати, аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациента, центральные кислородные станции с сетью, аппараты сердечного массажа, центральные станции мониторинга, анализаторы крови, биохимические анализаторы, коагулометрические анализаторы, МРТ и т.д.

«Многие больницы, особенно в райцентрах, до сих пор даже не имели подобной техники, поэтому пациентов приходилось возить в областные центры. Некоторые районы Украины теперь навсегда забудут страшную практику, когда надо было ехать за десятки километров в областной центр и терять драгоценное время для спасения жизни», - говорится в статье.

Как сообщают журналисты, в Черновицкой, Луганской и Черкасской областях работы по реконструкции приемных отделений завершены уже на 100%. В среднем по Украине приемные отделения уже готовы на 90%. По состоянию на 18 марта 2021 года в 90 из 202 приемных уже завершена реконструкция. В Днепропетровской области завершены 9 объектов из 13, в Черкасской и Донецкой – по 8 объектов, Киевской и Херсонской – по 7, Черновицкой, Луганской, Львовской и Черниговской – по 5. Еще 75 объектов готовы на 80-99%.

«Максимальной динамикой строительных работ в 2021 году отметились Днепропетровщина, Львовщина и Виннитчина – более трети работ было выполнено уже в этом году», - говорится в статье.

Как сообщил ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко, в 2021 году будут реконструированы 177 приемных отделений по всей стране.

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Автор: Григорий Бондарь