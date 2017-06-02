На Житомирщине в 2016 году количество официальных миллионеров увеличилось на 13% – до 34 человек

Количество официальных миллионеров в Житомирской области в 2016 году увеличилось на 13,3 % по сравнению с 2015 годом – до 34 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника управления налогов и сборов с физических лиц Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Житомирской области Сергей Барсук.

«Доходы, превышающие 1 млн грн, состоянием на 1 мая этого года, задекларировали 34 гражданина, общая сумма задекларированного дохода составляет 98,5 млн грн. Тогда как за 4 месяца 2016 года было зарегистрировано 30 миллионеров. Сумма дохода – 103 миллиона. Таким образом, миллионеров в Житомирском регионе по сравнению с прошлым годом стало на 13,3% больше», - сообщил Барсук.

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Как уточнили УНИАН в пресс-службе ведомства, чаще всего миллионные доходы жители Житомирской области декларировали как дивиденды, инвестиционные и иностранные доходы, от продажи недвижимости, аренды квартир и домов, и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, 1 января в Украине стартовала декларационная кампания, в ходе которой граждане должны декларировать доходы, полученные в течение 2016 года.