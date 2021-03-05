Масленица – время вкусных, горячих, золотистых блинчиков. Особенно вкусными являются такие блины с творогом. А сдобрить налистники можно маслом, сметаной, медом, шоколадом, вареньем, сгущенкой или любым топингом.
Блины с творогом
- Пшеничная мука - 250 г
- Куриные яйца - 3 шт.
- Молоко - 500 мл
- Сахар - 60 г
- Растительное масло - 45 мл
- Соль - 0,25 ч. л.
Для начинки
- Творог - 400 г
- Сливочное масло - 60 г
- Яичные желтки - 3 шт.
Растереть куриные яйца с сахаром и солью, влить половину молока и всыпать просеянную муку. Хорошо перемешать все, после чего добавить остальное молоко и растительное масло. Смешать все компоненты до однородной консистенции.
Читайте такжеВкуснейшие блины на Масленицу: рецепты нежных праздничных лакомствЖарить блины на разогретой сковороде без масла только с одной стороны. Сложить их в стопку поджаренным боком наверх.
Приготовление начинки. Творог перемешать с яичными желтками и размягченным сливочным маслом. Тщательно смешать эти ингредиенты.
На серединку каждого блинчика выложить по столовой ложке начинки и свернуть их конвертиками или рулетиками.
Поджарить блины с творогом на разогретом сливочном масле с одной стороны на небольшом огне. Затем перевернуть их и накрыть крышкой, прогревать таким образом в течение 5 минут.
Шоколадные блинчики с творогом
- Мука - 2 ст.
- Молоко - 3 ст.
- Яйца - 3 шт.
- Сахар - 1 ст. л.
- Какао-порошок - 2 ст. л.
- Растительное масло - 2 ст. л.
- Соль - 0,25 ч. л.
- Разрыхлитель - 0,25 ч. л.
Для начинки
- Творог - 400 г
- Сахар - 2 ст. л.
- Изюм - 100 г
- Ванилин - щепотка
Просеять в миску муку, разрыхлитель и соль. Добавить по одному яйца и влить часть молока, размешать до однородности. Затем долить оставшееся молоко.
В блинное тесто добавить какао-порошок и растительное масло. Перемешать до полного растворения какао. Оставить тесто "отдыхать" 15-20 минут.
Влить на сковороду немного растительного масла и хорошо его разогреть. Налить на сковороду тесто, когда блин пропечется с одной стороны, перевернуть его на другую сторону и допечь буквально 1-2 секунды.
Приготовление начинки. Тщательно перемещать творог, сметану, сахар и ванилин. Можно использовать миксер. К готовой творожной массе добавить изюм и перемешать ложкой.
На край блина положить порцию начинки и завернуть рулетом. Блины можно полить капельками топленого шоколада и сметаной.
Блины с творогом в сметанном суфле
- Блины - 10-15 шт.
Для начинки
- Чернослив - 50 г
- Курага - 50 г
- Творог - 400 г
Для суфле
- Сметана - 300
- Яйцо куриное - 2 шт.
- Сахар - 0,5 ст.
- Ванилин - 1 щепотка
- Растительное масло - 2 ст. л.
Блины следует приготовить по любимому рецепту.
Чернослив и курагу вымыть, обсушить и порезать небольшими кубиками.
Читайте такжеВкусные эклеры со сгущенкой: как приготовить аппетитные пирожныеВ миске смешать творог, курагу и чернослив. Хорошо их перемешать или пробить погружным блендером.
На один край блина по всей длине выложить немного начинки и скрутить налистник. Повторить так со всеми блинами. Разделить каждый блин пополам, сделав косой срез.
Выложить налистники в жаропрочную форму. Включить на разогрев духовку на 200°С.
Приготовление суфле. Вбить яйца в миску, добавить сахар и растительное масло, взбить на больших оборотах миксера в пышную массу. Затем добавить сметану и ванилин, еще раз все взбить.
Вылить суфле на блины и отправить в духовку на 10-15 минут. Ориентироваться следует по суфле: как только начнут появляться румяные пятна – вкусные налистники готовы.
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