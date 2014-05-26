В Донецком аэропорту идут военные действия, есть раненые (прямая трансляция)

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Как передает корреспондент УНИАН, данный факт подтвердил источник, близкий к украинским вооруженным силам.

По словам собеседника, «сейчас в Донецке идет война, есть двое раненых».

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Жители Донецка, проживающие недалеко от аэропорта в Киевском районе города сообщили, что со стороны аэропорта слышны взрывы, в небе постоянно летают военные самолеты и вертолеты. По словам очевидцев, террористами самопровозглашенной «Донецкой народной республики», захватившим минувшей ночью здание аэропорта, сбит вертолет.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт им. Сергея Прокофьева в Донецке приостановил работу с 7 утра 26 мая.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в районе 3 часов ночи на территорию аэропорта Донецк приехали несколько десятков вооруженных представителей так называемой "Донецкой народной республики" с требованиями о выводе украинских военных, охраняющих внутренний периметр аэропорта. Затем в так называемой «ДНР» заявили, что взяли аэропорт Донецка под контроль.

По данным СМИ, в районе аэропорта в Донецке слышна мощная стрельба, взрывы. В небе летают военные самолеты и вертолеты, очевидно, украинские.

В то же время, Twitter-акаунт самопровозглашенной "Донецкой народной республики" сообщил, что украинские силы наносят ракетно-бомбовые удары по аэропорту. "Задействована штурмовая авиация", - говорится в сообщении.

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) издала NOTAM (извещение об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации), согласно которому, полеты в Донецк временно запрещены до 18:00 26 мая 2014 года.