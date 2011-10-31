СМИ: Черновецкий подает в суд за слухи о своих любовных похождениях

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подал в суд на адвоката по делу "Кингс Кэпитал" Ивана БОДНАРУКА и бывшую прихожанку церкви Посольства Божьего Марины ФРОЛОВУ.

По информации газеты «Сегодня»,мэр Киева подал иск против И.БОДНАРУКА и М.ФРОЛОВОЙ за то, что они распространили информацию о его отношениях с Еленой САВЧУК.

"Я являюсь адвокатом пострадавших от аферы "Кингс Кэпитал", много сделал чтобы вывести на чистую воду пастора мэра Сандея АДЕЛАДЖУ. Думаю, что это такая месть мне, чтобы я тратил силы не только на защиту людей, но еще и судился с мэром. А ФРОЛОВА - несчастная бедная женщина, у которой ЧЕРНОВЕЦКИЙ видимо хочет забрать последнее", - заявил БОДНАРУК в комментарии «Сегодня».

Издание отмечает, что судебное заседание состоится 4 ноября в Шевченковском суде. Сумма иска составляет 300 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело возбуждено в отношении шести членов преступной организации из числа работников группы компаний King`s Capital, возглавляемой Сунками Сандеем АДЕЛАДЖИ.

По данным Управления связей с общественностью МВД Украины, эти лица на протяжении 2006-2008 гг. путем мошенничества, под видом высокоприбыльной деятельности указанной группы компаний, завладели средствами граждан в особо крупных размерах.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание, руководство и участие в преступной организации), ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.3 ст.209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ч.2 и ч.3 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

К двум обвиняемым применена мера пресечения - взятие под стражу.

По этому делу признаны потерпевшими 618 человек, которым нанесены материальные убытки на сумму более 52 млн. грн.

С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму около 108 млн. грн.