Попов: французские инвесторы проявили интерес к бизнесу в Киеве

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявляет, что французский бизнес заинтересован в реализации ряда инвестиционных проектов в Киеве, в частности, связанных с развитием инфраструктуры города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом шла речь во время встречи, которую в ходе своего визита во Францию А.ПОПОВ провел с представителями большого бизнеса этой страны.

"Киев готов к сотрудничеству, и является надежным партнером в реализации совместных проектов. Сейчас для нас очень важно перейти от теории и деклараций к реализации в столице конкретных проектов. Это даст сигнал не только бизнесу Франции, но и всем остальным заграничным инвесторам", – цитирует пресс-служба А.ПОПОВА.

По его словам, инвесторы проявили заинтересованность в строительстве торговых комплексов и подземных дорог. "Сейчас нам нужно сделать экспертную оценку тех проектов, которые есть в Генплане, и рассмотреть вопрос привлечения частных инвестиций к их реализации, и совместную последующую эксплуатацию таких дорог через форму концессии", – считает председатель КГГА.

Кроме того, по словам А.ПОПОВА, инвесторы проявили интерес и к развитию малого и среднего бизнеса в Киеве, в частности, в сфере гостиничных услуг и услуг общественного питания.

"Для того, чтобы окончательно изменить мнение относительно инвестиционного климата в Киеве, необходимо реализовать несколько конкретных проектов. После этого можно будет сказать: у нас есть отработанный механизм взаимодействия. И именно это станет положительным примером для других инвесторов. Думаю, на протяжении нескольких месяцев мы выйдем на реализацию таких проектов", – подчеркнул А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, председатель Киевской городской государственной администрации А.ПОПОВ 27-28 октября находился с рабочим визитом в Париже (Франция).