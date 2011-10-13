У Пшонки считают, что защита водителя Луценко сорвала судебное заседание

Сторона обвинения в судебном процессе над экс-министром внутренних Юрием ЛУЦЕНКО считает, что защитник водителя экс-министра сорвал сегодняшнее судебное заседание, оставив его из-за занятости в другом судебном деле.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины со ссылкой на слова представителя государственного обвинения Дмитрия ЛОБАНЯ.

«Сегодня имел место срыв судебного заседания со стороны защитника подсудимого ПРИСТУПЛЮКА. Сложилась ситуация, когда 20 участников нашего процесса вынуждены подстраиваться под одного человека. Такие перерывы не улучшают ни самого судебного процесса, ни действий защиты», - цитирует пресс-служба его слова.

Как сообщалось, в начале судебного заседания защитник Леонида ПРИСТУПЛЮКА предупредил председателя о своем намерении покинуть заседание в 10:00. В связи с этим допрос свидетеля Сергея МОМОТА –бывшего начальника Департамента оперативной службы МВД Украины – был прерван по инициативе стороны защиты. Также не допросили еще нескольких свидетелей, которые ожидали своей очереди в коридоре суда.