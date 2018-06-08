Зачем Юлия Владимировна наняла американского ”питбуля”
Философия бизнеса в трактовке Дезенхолла - предельно проста: успешные люди по определению являются высоконравственными, поскольку состояния и роскошь им дал Господь. Но мир полон врагов и бездельников...
|Эрик Дизенхолл. Фото с сайта dezenhall.com
Еще бы. Известный американский специалист по пиару доктор Гери Келнер поведал30 мая украинской и мировой общественности, что Юлия Владимировна, якобы, наняла к себе на работу Джоя Локхарта, бывшего пресс-секретаря Билла Клинтона. Это тот же Локхарт, который стал инициатором кампании сбора подписей за отставку Джорджа Буша-джуниора с поста президента США. Не хватало еще Юлии Владимировне серьезно попортить отношения с Белым Домом!
Похоже, в этот раз опровержений не будет. Тогда чем объясняется выбор штабом Тимошенко Эрика Дезенхолла, которого на родине наградили „почетным” прозвищем „питбуль пиара” („погонялово” прилипло к Дезенхоллу с легкой руки известного американского журналиста Кевина Маккоули)? Конечно, здесь присутствует элемент своеобразного соревнования политсил „кто более крутого пиарщика наймет”. „Ах, у вас Манафорт?!..”
Но должна быть и функциональная нагрузка.
А в этом аспекте появление Дезенхолла может значить, что не только главный регионал Виктор Янукович побаивается выбросов „чорного пиара”, о чем он откровенно заявил на днях журналистам. Ведь специализация Эрика – отбеливание запятнанных репутаций и отражение пиарных атак на клиентов. Он является автором нескольких пособий по этой тематике. На сленге специалистов по PR это называется „кризисный пиар”, задание которого – „снизить репутационные риски”. Неужели Юлия Владимировна неровно дышит в ожидании возможных нападок на ее светлую фигуру со стороны вражьих „чорнопиарщиков”? Весьма вероятно. Тем более, что фирма TD International во главе с гуру пиара, дипломатии и разведки Вильямом Грином, якобы, остается главным лоббистом Юлии Тимошенко. А специализация ее практически идентична профилю Дезенхоллового детища.
Эрик Дезенхолл начинал карьеру еще при Рейгане в управлении Белого Дома по связям с общественностью, а в настоящее время возглавляет собственную пиарную компанию Dezenhall Resources Ltd. Как говорят информированные люди, приходилось ему настойчиво работать над тем, чтобы смягчить репутацию „легкомысленного прелюбодея”, которая утвердилась за Клинтоном, а также снимал репутацию „неистового педофила” с Майкла Джексона. Кроме того, он исправлял имиджевые огрехи у целого ряда других гламурних знаменитостей. Высоко ценится также и умение Дезенхолла держать язык за зубами. Но в случае с Тимошенко законодательство продиктовало необходимость официальной регистрации.
Философия бизнеса в трактовке Питбуля - предельно проста и очень напоминает субъективную трактовку этики Макса Вебера: успешные люди по определению являются высоконравственными, поскольку состояния и роскошь им дал Господь. Но мир полон врагов и бездельников, которые спят и видят, как отнять богатство у успешных людей. Отсюда кредо: „защищать себя – не аморально”.
Руководствуясь этим принципом, Дезенхолл немало сделал для защиты репутации нефтяного гиганта Exon Mobil от нападок „зелених”. Вместо этого, кропотливо создавал защитникам окружающей среды имидж глуповатых фанатиков, которые сами не живут, а мучаются, да еще и нормальным людям не дают жить и работать.
И попробуй потом разберись, сколько квадратных километров океана и побережья загрязнил клиент Питбуля.
Известен Дезенхолл и попыткой защиты сомнительной репутации компании Enron. Из одних только фамилий и названий клиентов можно сделать вывод, что этот пиарщик работает только за большие деньги. Свои гонорары за одну кампанию он сам оценивает в 300-500 тысяч долларов.
Коллеги отмечают чрезвычайное умение Дезенхолла в процессе обслуживания интересов клиента вполне логичными аргументами обосновать, что белое – это черное и наоборот. Довольно большой резонанс получила история о том, как Ассоциация издателей Америки наняла Эрика для проведения пиар-кампании против издательств, которые выступают за свободный он-лайн доступ к новым научным публикациям. В частности, эту идею отстаивают Public Library of Science (PLOS), BioMed Central, а также финансируемый правительством США Национальный институт здравоохранения с он-лайн библиотекой PubMed Central. Логика этих учреждений проста: научную информацию в 21 веке приватизировать невозможно, ученые из развивающихся стран не должны оставаться на обочине научно-технического прогресса. А подписка на научные журналы им не по карману, она стоит сотни долларов в год. Логику поддержали и в Конгрессе США.
Но эта логика вступила в противоречие с интересами традиционных научных журналов, которые, собственно, живут за счет абонплаты. Прямой доступ угрожает самому их существованию. И Дезенхолл придумал-таки „простые мэсиджи”, призванные дискредитировать идею прямого доступа: „бесплатные публикации равнозначны государственной цензуре”, „только традиционные издания гарантируют качество науки” и тому подобное.
Дело в том, что сегодня каждой публикации научных исследований должна предшествовать их независимая (так называемая „пиринговая”) оценка. „Традиционные” журналы тратят за это из средств, полученных от подписки. А при открытом доступе сам автор статей должен платить и за публикацию, и за ее оценку. А это недешево – полторы и даже две с половиной тысячи долларов. Но желающих немало, ведь количество публикаций часто имеет решающее значение для карьеры ученого и для получения грантов на исследование. Потому ищут и спонсорские деньги. Слоганы, придуманные Дезенхоллом, должны подчеркнуть то обстоятельство, что за авторские деньги никто плохой рецензии не напишет. Даже на фуфловую статью.
А еще Эрик Дезенхолл считается крупным специалистом по ведению информационных войн в Интернете.
Однако у автора поневоле возник вопрос, понравится ли Юлии Тимошенко один из принципов защиты корпоративной репутации, который Эрик Дезенхолл использовал, работая на заказ одного из гигантов мирового бизнеса - фирмы AIG. Генпрокурор штата Нью-Йорк Эллиот Спитцер начал расследование подозрительной транзакции при участии генерального директора AIG Мориса „Хенка” Гринберга. По совету Питбуля совет директоров моментально предложил Гринбергу уйти в отставку, а сама фирма дистанционировалась от скандала.
Эрик Дезенхолл так прокомментировал ситуацию: „Вся соль заключается в том, чтобы отделить короля от королевства и продемонстрировать клиентам, что все в полном порядке, как и раньше. AIG дает понять: то, что произошло, – проблема Хенка Гринберга, а не AIG”. И еще. Не будет ли донимать Юлию Владимировну, когда она будет смотреть на Эрика Дезенхолла, неприятная мысль о том, что бывший клиент Питбуля, руководитель компании Enron Джефри Скиллинг был осужден к 24 годам тюрьмы за подделку документов?
Николай Писарчук