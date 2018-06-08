Зачем Юлия Владимировна наняла американского ”питбуля”

На днях несколько изданий сообщили о том, что известный американский пиарщик Эрик Дезенхолл (Eric Dezehhall) был зарегистрирован Минюстом Украины как лоббист Блока Юлии Тимошенко. Очевидно, информация является достоверной, поскольку никаких опровержений от пресс-службы БЮТа не наблюдалось. В отличие от недавнего случая, когда ЮВТ пытались приписать другого знаменитого американского пиарщика. Тогда опровержение было сделано просто молниеносно.

Еще бы. Известный американский специалист по пиару доктор Гери Келнер поведал30 мая украинской и мировой общественности, что Юлия Владимировна, якобы, наняла к себе на работу Джоя Локхарта, бывшего пресс-секретаря Билла Клинтона. Это тот же Локхарт, который стал инициатором кампании сбора подписей за отставку Джорджа Буша-джуниора с поста президента США. Не хватало еще Юлии Владимировне серьезно попортить отношения с Белым Домом!

Похоже, в этот раз опровержений не будет. Тогда чем объясняется выбор штабом Тимошенко Эрика Дезенхолла, которого на родине наградили „почетным” прозвищем „питбуль пиара” („погонялово” прилипло к Дезенхоллу с легкой руки известного американского журналиста Кевина Маккоули)? Конечно, здесь присутствует элемент своеобразного соревнования политсил „кто более крутого пиарщика наймет”. „Ах, у вас Манафорт?!..”

Но должна быть и функциональная нагрузка.

А в этом аспекте появление Дезенхолла может значить, что не только главный регионал Виктор Янукович побаивается выбросов „чорного пиара”, о чем он откровенно заявил на днях журналистам. Ведь специализация Эрика – отбеливание запятнанных репутаций и отражение пиарных атак на клиентов. Он является автором нескольких пособий по этой тематике. На сленге специалистов по PR это называется „кризисный пиар”, задание которого – „снизить репутационные риски”. Неужели Юлия Владимировна неровно дышит в ожидании возможных нападок на ее светлую фигуру со стороны вражьих „чорнопиарщиков”? Весьма вероятно. Тем более, что фирма TD International во главе с гуру пиара, дипломатии и разведки Вильямом Грином, якобы, остается главным лоббистом Юлии Тимошенко. А специализация ее практически идентична профилю Дезенхоллового детища.

Эрик Дезенхолл начинал карьеру еще при Рейгане в управлении Белого Дома по связям с общественностью, а в настоящее время возглавляет собственную пиарную компанию Dezenhall Resources Ltd. Как говорят информированные люди, приходилось ему настойчиво работать над тем, чтобы смягчить репутацию „легкомысленного прелюбодея”, которая утвердилась за Клинтоном, а также снимал репутацию „неистового педофила” с Майкла Джексона. Кроме того, он исправлял имиджевые огрехи у целого ряда других гламурних знаменитостей. Высоко ценится также и умение Дезенхолла держать язык за зубами. Но в случае с Тимошенко законодательство продиктовало необходимость официальной регистрации.

Философия бизнеса в трактовке Питбуля - предельно проста и очень напоминает субъективную трактовку этики Макса Вебера: успешные люди по определению являются высоконравственными, поскольку состояния и роскошь им дал Господь. Но мир полон врагов и бездельников, которые спят и видят, как отнять богатство у успешных людей. Отсюда кредо: „защищать себя – не аморально”.

Руководствуясь этим принципом, Дезенхолл немало сделал для защиты репутации нефтяного гиганта Exon Mobil от нападок „зелених”. Вместо этого, кропотливо создавал защитникам окружающей среды имидж глуповатых фанатиков, которые сами не живут, а мучаются, да еще и нормальным людям не дают жить и работать.

И попробуй потом разберись, сколько квадратных километров океана и побережья загрязнил клиент Питбуля.

Известен Дезенхолл и попыткой защиты сомнительной репутации компании Enron. Из одних только фамилий и названий клиентов можно сделать вывод, что этот пиарщик работает только за большие деньги. Свои гонорары за одну кампанию он сам оценивает в 300-500 тысяч долларов.

Коллеги отмечают чрезвычайное умение Дезенхолла в процессе обслуживания интересов клиента вполне логичными аргументами обосновать, что белое – это черное и наоборот. Довольно большой резонанс получила история о том, как Ассоциация издателей Америки наняла Эрика для проведения пиар-кампании против издательств, которые выступают за свободный он-лайн доступ к новым научным публикациям. В частности, эту идею отстаивают Public Library of Science (PLOS), BioMed Central, а также финансируемый правительством США Национальный институт здравоохранения с он-лайн библиотекой PubMed Central. Логика этих учреждений проста: научную информацию в 21 веке приватизировать невозможно, ученые из развивающихся стран не должны оставаться на обочине научно-технического прогресса. А подписка на научные журналы им не по карману, она стоит сотни долларов в год. Логику поддержали и в Конгрессе США.

Но эта логика вступила в противоречие с интересами традиционных научных журналов, которые, собственно, живут за счет абонплаты. Прямой доступ угрожает самому их существованию. И Дезенхолл придумал-таки „простые мэсиджи”, призванные дискредитировать идею прямого доступа: „бесплатные публикации равнозначны государственной цензуре”, „только традиционные издания гарантируют качество науки” и тому подобное.

Дело в том, что сегодня каждой публикации научных исследований должна предшествовать их независимая (так называемая „пиринговая”) оценка. „Традиционные” журналы тратят за это из средств, полученных от подписки. А при открытом доступе сам автор статей должен платить и за публикацию, и за ее оценку. А это недешево – полторы и даже две с половиной тысячи долларов. Но желающих немало, ведь количество публикаций часто имеет решающее значение для карьеры ученого и для получения грантов на исследование. Потому ищут и спонсорские деньги. Слоганы, придуманные Дезенхоллом, должны подчеркнуть то обстоятельство, что за авторские деньги никто плохой рецензии не напишет. Даже на фуфловую статью.

А еще Эрик Дезенхолл считается крупным специалистом по ведению информационных войн в Интернете.

Однако у автора поневоле возник вопрос, понравится ли Юлии Тимошенко один из принципов защиты корпоративной репутации, который Эрик Дезенхолл использовал, работая на заказ одного из гигантов мирового бизнеса - фирмы AIG. Генпрокурор штата Нью-Йорк Эллиот Спитцер начал расследование подозрительной транзакции при участии генерального директора AIG Мориса „Хенка” Гринберга. По совету Питбуля совет директоров моментально предложил Гринбергу уйти в отставку, а сама фирма дистанционировалась от скандала.

Эрик Дезенхолл так прокомментировал ситуацию: „Вся соль заключается в том, чтобы отделить короля от королевства и продемонстрировать клиентам, что все в полном порядке, как и раньше. AIG дает понять: то, что произошло, – проблема Хенка Гринберга, а не AIG”. И еще. Не будет ли донимать Юлию Владимировну, когда она будет смотреть на Эрика Дезенхолла, неприятная мысль о том, что бывший клиент Питбуля, руководитель компании Enron Джефри Скиллинг был осужден к 24 годам тюрьмы за подделку документов?

Николай Писарчук