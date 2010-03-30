Министр обороны сказал, когда армия начнет переходить на контракт
Ежель провел брифинг
Министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ заявляет, что переход Вооруженных Сил Украины на полное комплектование военнослужащими контрактной службы будет проходить постепенно, начиная с 2011 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Кабинете министров.
«Сейчас пока остается смешанный способ комплектования армии», - констатировал министр, отвечая на вопрос, готово ли Министерство обороны выполнить программные основы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, согласно которым переход к профессиональной армии должен быть обеспечен, начиная с 2011 года.
В то же время М.ЕЖЕЛЬ допустил, что, исходя из имеющейся финансово-экономической ситуации в Украине, если этот процесс будет завершен за пять лет, начиная с 2011 года, то это будет позитивным и оптимистичным результатом.