Министр обороны сказал, когда армия начнет переходить на контракт

Министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ заявляет, что переход Вооруженных Сил Украины на полное комплектование военнослужащими контрактной службы будет проходить постепенно, начиная с 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Сейчас пока остается смешанный способ комплектования армии», - констатировал министр, отвечая на вопрос, готово ли Министерство обороны выполнить программные основы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, согласно которым переход к профессиональной армии должен быть обеспечен, начиная с 2011 года.

В то же время М.ЕЖЕЛЬ допустил, что, исходя из имеющейся финансово-экономической ситуации в Украине, если этот процесс будет завершен за пять лет, начиная с 2011 года, то это будет позитивным и оптимистичным результатом.