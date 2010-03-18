В БЮТ заявляют, что «донецкие» захватывают и дерибанят Крым

Последние кадровые назначения в Крыму свидетельствуют об экспансии «донецких» на полуострове. Об этом заявил председатель Крымской организации БЮТ, народный депутат Украины Андрей СЕНЧЕНКО.

«В очередной раз крымчан использовали как серую массу для донецкой экспансии. Все ключевые должности - в органах власти, прокуратуре и милиции - отдают людям, которые так или иначе связаны с Донецком», - цитирует А.СЕНЧЕНКО пресс-служба БЮТ.

А.СЕНЧЕНКО считает, что в ближайшее время выходцы с Донбасса приберут к рукам многочисленные местные заводы и инфраструктурные предприятия.

«Особенно это касается тех стратегических объектов и территорий, которые находятся у моря и имеют значительные ресурсы», - отметил народный депутат.

Бютовец уверен, что Крым стал заложником бизнес-интересов олигархических кланов Партии регионов. «То, что происходит в Крыму сегодня, я иначе, чем захватом и дерибаном назвать не могу. Новая власть показала, что думает лишь о своем личном обогащении, поэтому с первых дней начала нагло и цинично делить должности и ресурсы», - заявил А.СЕНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 17 марта новым председателем Совета министров Крыма стал член Партии регионов, народный депутат Украины от ПР Василий ДЖАРТЫ, а председателем парламента АРК – “регионал” Владимир КОНСТАНТИНОВ.

Перед этим Верховная Рада Крыма приняла отставку председателя парламента Анатолия ГРИЦЕНКО, его первого заместителя Григория ИОФФЕ и председателя Совета министров Автономии Виктора ПЛАКИДЫ. Все они также члены Партии регионов.