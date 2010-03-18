В БЮТ заявляют, что «донецкие» захватывают и дерибанят Крым
Сенченко видит тревожные тенденции
|Андрей СЕНЧЕНКО
«В очередной раз крымчан использовали как серую массу для донецкой экспансии. Все ключевые должности - в органах власти, прокуратуре и милиции - отдают людям, которые так или иначе связаны с Донецком», - цитирует А.СЕНЧЕНКО пресс-служба БЮТ.
А.СЕНЧЕНКО считает, что в ближайшее время выходцы с Донбасса приберут к рукам многочисленные местные заводы и инфраструктурные предприятия.
«Особенно это касается тех стратегических объектов и территорий, которые находятся у моря и имеют значительные ресурсы», - отметил народный депутат.
Бютовец уверен, что Крым стал заложником бизнес-интересов олигархических кланов Партии регионов. «То, что происходит в Крыму сегодня, я иначе, чем захватом и дерибаном назвать не могу. Новая власть показала, что думает лишь о своем личном обогащении, поэтому с первых дней начала нагло и цинично делить должности и ресурсы», - заявил А.СЕНЧЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 17 марта новым председателем Совета министров Крыма стал член Партии регионов, народный депутат Украины от ПР Василий ДЖАРТЫ, а председателем парламента АРК – “регионал” Владимир КОНСТАНТИНОВ.
Перед этим Верховная Рада Крыма приняла отставку председателя парламента Анатолия ГРИЦЕНКО, его первого заместителя Григория ИОФФЕ и председателя Совета министров Автономии Виктора ПЛАКИДЫ. Все они также члены Партии регионов.