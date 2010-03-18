У Тимошенко прокомментировали «вчерашнюю порцию грязи» от Азарова

Бывший первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что новая власть критикует правительство Юлии ТИМОШЕНКО, чтобы скрыть собственную неспособность руководить страной и оправдать задержки с выплатой пенсий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

По словам А.ТУРЧИНОВА, «вчерашняя порция грязи, которой действующая власть пыталась поливать правительство Юлии ТИМОШЕНКО, имеет простое и понятное объяснение: вместо обещанного повышения соцстандартов буквально на следующий же день, как только Президентом станет Виктор ЯНУКОВИЧ, правительство Николая АЗАРОВА начало задержки с выплатой пенсий. Сегодня эта задержка уже достигла четырех дней”.

«Хочу напомнить, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО, несмотря на тяжелые кризисные годы, выплачивало пенсии без каких-либо задержек”, - отметил бывший первый вице-премьер.

В то же время, по словам А.ТУРЧИНОВА, “критиканы сотрудничества правительства Ю.ТИМОШЕНКО с МВФ сейчас выпрашивают 5 млрд. дол. на покрытие бюджетного дефицита. Причем, средства выпрашиваются на то, чего не существует в юридическом смысле, поскольку правительство Н.АЗАРОВА не смогло официально внести свой проект бюджета, хотя о его существовании говорили во время избирательной кампании. Кроме того, уже на этой неделе до 2 млрд. гривен было заимствовано на внутреннем рынке”.

“Поэтому, вне всяких сомнений критика своих предшественников действующей власти нужна только для того, чтобы за этой шумовой завесой скрыть собственную неспособность руководить страной и выполнять взятые на себя обязательства”, - заявляет А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 17 марта во время встречи с Президентом Украины В.ЯНУКОВИЧЕМ председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО проинформировал, что бюджет-2009 не выполнен ни по одному из показателей. «А те показатели, которые хоть как-то подходят по нормам закона, практически фальсифицированы. Особенно это касается внешних заимствований, выплат зарплат, а также работы Пенсионного фонда», - отметил председатель Счетной палаты.

Отвечая на вопрос Президента, кем именно были фальсифицированы эти данные, В.СИМОНЕНКО сказал: «Прежним правительством, которое руководило страной в 2008-2009 годах», добавив, что, по данным Счетной палаты лишь по одному вопросу, а именно – по тендерным закупкам, – личными распоряжениями экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА или так называемыми протокольными решениями, без принятия соответствующих постановлений Кабмина, государству только в текущем году нанесен ущерб в размере 20 млрд. грн. «То, что совершено преступление, – это стопроцентно. Теперь, чтобы двигаться вперед, нужно, чтобы было и наказание по результатам совершенного преступления», – заявил председатель Счетной палаты.