Россия не получала от Украины предложений по изменению цены на газ

Россия не получала от Украины предложений по изменению цены на поставку российского газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам в Москве сообщил министр энергетики России Сергей ШМАТКО.

«Мы пока никаких предложений не получали, но исходим из того, что у нас существуют все долгосрочные договоренности на поставку газа. Считаем, что все договоренности должны выполняться», - сказал С.ШМАТКО.