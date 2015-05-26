Кабмин запретил отключение электроэнергии предприятиям телекоммуникации и связи

25 мая премьер-министр Украины подписал инициированное Министерством информационной политики и поддержанное Правительством постановление «Вопросы обеспечения устойчивого функционирования объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства в сфере телекоммуникаций и связи в особый период».

«Отключение от электроснабжения телевизионных башен - это такое же содействие террористическим организациям, как и поставки сепаратистам огнестрельного оружия со стороны России. Любой из чиновников, кто попытается перекрыть украинский информационный кислород, должен нести ответственность за посягательство на суверенитет Украины. Это государственная измена», - подчеркнул Юрий Стець.

Министерством информационной политики, в рамках деятельности Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания, был проведен мониторинг, который зафиксировал многочисленные факты незаконного отключения энергоснабжения региональных филиалов Концерна РРТ. Из-за прекращения электроснабжения телебашен, прекращалась трансляция программ телевидения, радиовещания и цифровых потоков. Указанные события имели место по всей территории Украины, что обусловило необходимость принятия решения на уровне центральных органов исполнительной власти.

Основной целью постановления является создание условий для обеспечения бесперебойного электроснабжения объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение в сфере телекоммуникаций и связи.

«Отсутствие доступа к информации в стране, переживающей военную агрессию, несет угрозу безопасности ее граждан, инспирации ложной информации при отсутствии в общем доступе информации, которая производится государством и украинским СМИ, может привести к искусственному подстрекательству общества через информационно-психологические спецоперации, которые мы каждый день видим в российском информационном пространстве», - отметил министр.

Разработка проекта постановления «Вопросы обеспечения устойчивого функционирования объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства в сфере телекоммуникаций и связи в особый период» является очередным шагом МИП в рамках программы обеспечения информационной безопасности Украины.