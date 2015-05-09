Речь Президента памяти погибших соотечественников. Полный текст и видео

Пресс-служба президента опубликовала полный текст речи.

Дорогие ветераны!

Дорогие защитники Украинского государства!

Дорогие украинцы!

Товарищи генералы и офицеры, сержанты и солдаты!

Поздравляю вас с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне!

Здесь, на берегах Днепра-Славутича, священной реки, склоняем головы перед памятью миллионов соотечественников, которые погибли во Второй мировой войне 1939-45 годов: на ее фронтах, в партизанском и национально-освободительном подпольях, движениях сопротивления, концентрационных лагерях и на принудительных работах.

Украина, не будучи в те годы независимым государством, по факту, – по астрономической сумме своего колоссального вклада в разгром нацизма, – стала членом антигитлеровской коалиции. А Украинский народ по праву присоединился к кругу наций-победительниц и учредителей Организации Объединенных Наций.

По меньшей мере шесть миллионов украинцев, которые воевали в рядах Красной армии, – перед Богом и историей являются главными свидетелями неправедности и вопиющей несправедливости московского пропагандистского мифа, что якобы Россия выиграла бы войну и без Украины.

Еще больший цинизм, кстати, – создавать нашей стране образ якобы фашистского государства. Ясно, это делается лишь с одной целью – в глазах собственного, российского, народа обосновать и оправдать свое преступление, а именно – агрессию России против Украины.

И, возвращаясь к годам Второй мировой, следует отметить, что при очевидной ведущей роли Красной армии, украинских фронтов и советских партизанских соединений, внутри Украины второй фронт борьбы с фашистскими оккупантами открыла Украинская повстанческая армия. Она, идя впереди времени, уже тогда видела Украину независимым государством, а не частью советской империи.

Украинство всего мира присоединилось к борьбе с нацизмом. В составе армий стран антигитлеровской коалиции – американской, британской, канадской и других. В движениях сопротивления разных европейских стран. На фронтах Европы, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, на Тихом и Атлантическом океанах.

До сих пор эти составляющие украинского вклада в победу или искажались, или вообще были неизвестны широкой общественности. И только сейчас, – после Революции достоинства, на фоне российской агрессии, которая подавляющему большинству украинцев раскрыла, наконец, глаза на настоящую стратегию наших соседей относительно Украины, – возникли условия для того, чтобы День победы отмечать в нашей собственной украинской системе координат.

Мы больше никогда не будем праздновать этот день по российскому сценарию, который предполагает хладнокровное использование Дня победы для апологии экспансионистской политики в отношении соседей, для удержания их в своей орбите, для возрождения империи.

В нашем же украинском календаре 9 мая, День Победы, всегда будет красным, как эти маки, символизирующие память о всех погибших.

Мы чтили, чтим и всегда будем чтить ратный патриотический подвиг наших дедов и прадедов. И в доказательство тому низко кланяемся перед всеми ветеранами, – как присутствующими здесь, на этом святом месте, так и перед теми, кто празднует на других площадях и улицах Украины, кто уже не смог выйти и отмечает этот день дома.

Начинаем и новую традицию. Вчера впервые на государственном уровне вместе со всеми европейскими странами отметили День памяти и примирения. Чтобы не забывать о жертвах той страшной войны, в которой погибло более полусотни миллионов людей во всех странах мира. Из которых почти каждый пятый, к сожалению, – из Украины.

Одним из символов такого примирения стало торжественное заседание Верховной Рады, в котором принимали участие и ветераны Красной армии и ветераны УПА. И знаете, кто их в наибольшей степени объединил? – Присутствующие в той же сессионном зале внуки и правнуки – украинские воины, которые обеспечивают существование нашего государства, защищая ее от российской агрессии. Так же как деды и прадеды защищали ее в годы Второй мировой.

Государство и народ только тогда имеют будущее, когда они способны надежно себя защищать. Это – вывод из всей нашей истории.

В этой борьбе за независимость Украину поддерживает весь мир. Одним из проявлений такой поддержки стал широкий международный бойкот сегодняшнего парада на Красной площади в Москве.

И самые главные наши союзники – Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия украины, другие военные структуры. И сейчас на верность Родине торжественную присягу составят еще 500 украинских воинов – молодое пополнение отдельного полка Президента Украины и 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Пусть названия никого не сбивают с толку. Воины из этих подразделений уже прошли сквозь горнило войны на Донбассе. Так, за время проведения антитеррористической операции в ней приняли участие 476 военнослужащих 101-й бригады и 34 – из Отдельного полка Президента. Из них за мужество и героизм девять офицеров, сержантов и солдат отмечены высокими государственными наградами.

У части военнослужащих, которые сегодня приносят присягу, родные и близкие участвуют в АТО. И это еще один символ преемственности поколений защитников Отечества, которую мы наглядно наблюдаем в эти дни. Это наш праздник собрал вместе и седовласых ветеранов, и, образно говоря, еще безусых ребят, которые, тем не менее, чрезвычайно мощно, согласно традиции, уже защищают Родину.

Верю, что военнослужащие, которые стоят в этом строю, своей добросовестной службой и преданностью Украине умножат славу своих старших товарищей и своих предков.

Дорогие молодые воины!

Ежеминутно и ежесекундно будьте готовы защитить ваши семьи, отцов и матерей, братьев и сестер, родные города и села, защитить нашу с вами Украину.

Будьте достойными наследниками героев Второй мировой войны!

В этот праздничный день желаю молодым воинам, их родным и близким крепкого здоровья, широких жизненных горизонтов, вдохновения и сил в благородном деле служения Родине.

И чтобы унять волнение родителей, еще раз подчеркиваю: по моим приказом молодые призывники не направляются на службу в зону АТО. Четвертая волна мобилизации, которая недавно совершилась, и пятая, которая только началась, концентрируются на подборе старших, и главное, опытных и профессиональных кадров.

И моя мечта как Президента – чтобы наши воины приобретали опыт и мастерствоо в местах постоянной дислокации и на полигонах – в учебных условиях, приближенных к боевым, но не на настоящей войне. И не все, увы, зависит от нас.

И мы принимаем этот вызов судьбы и достойно защищаем свою страну, суверенитет и территориальную целостность государства, его независимость. И, помня ваш подвиг, наших ветеранов, освободивших Украину более 70 лет назад, мы покажем: мы победили оккупантов тогда, победим и теперь!

Делал, делаю и буду делать все, что возможно и что невозможно, для того, чтобы в Украине воцарился мир.

И я в это верю.

И это мое главное праздничное пожелание всем украинцам.

Слава ветеранам!

Слава Вооруженным Силам!

Слава Украине!