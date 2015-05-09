Торжества по случаю 70-й годовщины Победы над нацизмом (видео)

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата по случаю 70-й годовщины Победы над нацизмом на площади Славы.

Как передает корреспондент УНИАН, также в возложении цветов приняли участие премьер-министр Арсений Яценюк, заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, Киевский городской голова Виталий Кличко, представители церкви, ветераны, общественность.

Также в Киеве прошел марш военных оркестров, представляющих различные страны.

Как передает корреспондент УНИАН, военные оркестранты из Украины, Польши, Эстонии, Иордании, Великобритании сначала выстроились на площади Славы, а затем отправились к Музею Великой Отечественной войны.

Вслед за ними пошла колонна ветеранов-афганцев и граждане.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, на данный момент информация о нарушениях общественного порядка не поступала.

Правопорядок на площади Славы обеспечивает большое количество милиции.