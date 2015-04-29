Солдат, которые блокировали базу ДУК ПС, кто-то "накрутил" - Белозерская

Об этом в Facebook написала известная украинская блогер, боец Правого сектора Елена Белозерская.

"Армейцы, которые окружили нашу базу, на границе Днепропетровщины и Донетчины (ранее Правый сектор сообщал о базе в Песках под Донецком - ред.) — не те, с которыми мы бок о бок прошли год войны, а новые, новопризванные. Они почти ничего не знают о ДУК ПС, и их накрутили, что мы якобы собираемся идти на Киев сбрасывать Порошенко. Об этом стало известно из разговоров наших ребят с солдатами”, - написала она.

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По словам Дмитрия Яроша, база была блокирована без всяких предупреждений подразделениями десантников 25 - и 95-й бригад, вместе с бронетехникой и тяжелым вооружением.