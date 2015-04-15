Пресс-конференция: Изменился ли уровень коррупции в государственных органах после Революции Достоинства? Взгляд украинского бизнеса

Transparency International Украина, ПриватБанк, ООО Аудиторская фирма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» (далее «PwC Украина») и GfK Ukraine провели социологическое исследование среди руководителей украинских предприятий, которое выявило картину реального состояния дел с коррупцией в Украине после событий Революции Достоинства.

15 апреля в 10:00 в УНИАН будут представлены результаты социологического исследования «Уровень восприятия коррупции бизнесом». Во время пресс-конференции будет продемонстрирован «антирейтинг» государственных органов власти, приведены наиболее коррумпированные отрасли, предоставлены данные по каждому региону.

Среди спикеров: Дмитрий Шимкив, заместитель главы Администрации Президента Украины по вопросам проведения административных, социальных и экономических реформ; Андрей Марусов, Председатель правления Transparency International Украина; Дмитрий Яблоновский, начальник департамента финисследований компании GfK Ukraine ; Дмитрий Дубилет, заместитель Председателя правления Приватбанка.

Все данные исследования будут систематизированы и переданы руководству государства и институтам, которые непосредственно ответственны за внедрение реформ в Украине. Объективные данные исследования позволят украинской власти принимать наиболее эффективные управленческие решения в вопросах антикоррупционной реформы и реагировать на наиболее чувствительные проблемы отраслей.

Исследование «Уровень восприятия коррупции бизнесом» начало беспрецедентное межсекторальное социально-ответственное взаимодействие партнеров ради помощи государству в продвижении ключевых реформ в сфере добропорядочности власти и противодействия коррупции.

Партнеры инициативы:

Transparency International Украина - разработка методологии, международный опыт ведения опросов в области восприятия коррупции; GfK Ukraine - разработка методологии проведения социологического исследования; «PwC Украина» - консультант исследования; ПриватБанк - технический партнер (предоставление ресурсов контакт-центра и клиентской базы).