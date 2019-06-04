Также замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил, что Владимир Зеленский должен изменить состав Совета по вопросам судебной реформы при президенте Украины.

В Администрации президента заявили о необходимости изменений в судебной ветви власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

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"Однозначно изменения, которые касаются деятельности судебной ветви власти, будут. Потому что результатом судебной реформы, которая проводилась последние пять лет, стало то, что довольным этой реформой осталось только руководство органов судебной ветви власти, которое начало получать нереально высокие заработные платы... Но судьи низших инстанций, районных судов, бизнес и граждане остались так же недовольны работой судебной ветви власти, как и пять лет назад. Это нужно менять, и мы будем это делать", - подчеркнул он.

Также Рябошапка сообщил, что президент Владимир Зеленский должен изменить состав Совета по вопросам судебной реформы при президенте Украины.

"Я думаю, что президент, возможно, проведет совещание по вопросам судебной реформы с руководством не только органов, представляющих судебную ветвь власти, но и с другими институтами, и мы определимся с планом действий и первоочередной законодательной инициативой на эту тему", - подчеркнул замглавы АП.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка анонсировал первые посадки коррумпированных топ-чиновников. В частности, речь идет о резонансных делах, в которых фигурируют госкомпании «Укроборонпром» и «Центрэнерго».