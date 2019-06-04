В АП анонсировали первые «посадки» коррупционеров в оборонке и энергетике

Месседж «весна придет» - сажать будем» был донесен до руководителей двух антикоррупционных органов, отметил заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

Украинское общество вскоре увидит первые посадки коррумпированных топ-чиновников. В частности, речь идет о резонансных делах, в которых фигурируют госкомпании «Укроборонпром» и «Центрэнерго».

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Как сообщает «Громадське», такое заявление сделал заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка во время брифинга, отвечая на вопрос, будет ли команда президента Владимира Зеленского выполнять свой предвыборный лозунг «Весна придет — сажать будем».

«Мы говорили о том, что люди ожидают справедливости и наказания тех, кто причастен к коррупции. Это скандалы с Укроборонпромом, с Центрэнерго. Эти люди должны понести наказание... Месседж «весна придет» - сажать будем» был донесен руководителям двух антикоррупционных органов. Мне кажется, что мы вскоре должны увидеть первые результаты», — отметил Рябошапка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Службы безопасности Украины поставил задачу бороться с коррупцией.