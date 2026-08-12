Украина представила переговорщикам США предложения по прекращению войны, - Зеленский

По словам президента, россияне готовятся к мобилизации осенью, сразу после инсценировки парламентских выборов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала американским переговорщикам предложения по плану прекращения войны с РФ. Также он предположил, что Россия воспользуется парламентскими выборами, которые состоятся в следующем месяце, как поводом для объявления новой мобилизации. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает Reuters.

"Мы передали наши предложения американской стороне. И Соединенные Штаты могут помочь укрепить нашу оборону, прежде всего в сфере противовоздушной обороны, и оказать давление на Россию, чтобы она изменила свои планы - готовиться к окончанию войны, а не к ее продолжению", - отметил глава государства.

По его словам, украинская разведка располагает доказательствами того, что РФ воспользуется своими сентябрьскими "псевдовыборами", чтобы объявить новую мобилизацию с целью пополнения боевого состава.

Видео дня

"Они готовятся к мобилизации осенью, сразу после инсценировки парламентских выборов. Затем, после так называемых выборов, он (Путин) планирует дополнительную быструю мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года, а также еще столько же в следующем году", - заявил Зеленский, отметив, что это является частью плана "создать видимость того, что россияне якобы поддерживают войну".

Президент добавил, что призыв будет дополнять набор военнослужащих на контрактной основе.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее посол Великобритании в Украине Нил Кромптон заявил, что РФ можно склонить к переговорам. По его словам, у Киева есть несколько мощных козырей - демократия и люди, которые мыслят инновационно.

"Это не статичная система. У вас есть умные люди, которые работают, обмениваются идеями и делают вещи по-другому. Поэтому, на мой взгляд, вам нужно продолжать. Мы не видим никаких признаков того, что президент Путин пока хочет изменить стратегию", - отметил дипломат.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил о новом шансе на мирные переговоры. Он подчеркнул, что ситуация в войне в последнее время изменилась - и не в пользу России.

"Динамика конфликта за последние несколько месяцев несколько изменилась. Теперь украинцы могут наносить удары на большие расстояния вглубь России, перенося войну на территорию России. Мы хотим выяснить, открыла ли эта новая динамика каким-либо образом путь к урегулированию путем переговоров", - заявил Рубио.

Вас также могут заинтересовать новости: