Что в кино с 17 сентября: «афроамериканский» ужастик, фильм-катастрофа с Джерардом Батлером и две специфические комедии

Антебеллум / Antebellum (США, 2020)

В 2017 году фильм ужасов «Прочь» (GetOut) произвел маленькую революцию в кино. Режиссер-дебютант, афроамериканец (и в данном случае это важное уточнение) Джордан Пил, построил сюжет картины вокруг межрасовой пары, посетившей таинственное имение родителей девушки. И применил беспрецедентный прием – все «черные» герои хорошие, а все «белые» плохие.

Как ни странно, это сработало – фильм получил исключительно положительные отзывы, а также четыре номинации на «Оскар», причем в ключевых категория: лучший фильм, лучший режиссер (Джордан Пил), лучший сценарий (Джордан Пил) и лучшая мужская роль (Дэниел Калуя). В итоге фильм «взял» одну статуэтку – за сценарий. И это при том, что фильмы ужасов, как и супергеройские картины (исключение – «Черная пантера»), вообще практически всегда остаются вне поля зрения киноакадемии.

Возможно, в какой-то мере успех «Прочь» и «Черной пантеры» на самой престижной кинопремии мира вызван тем, что оба фильмы соответствовали «критериям толерантности», чтобы немного сбить градус напряжения среди общественности, еще до объявления скандальных новых правил отбора на «Оскар», которые должны вступить в 2024 году. Кому интересно – можете узнать подробнее по ссылке.

Так или иначе, но фильм «зашел» и широкой аудитории – при скромном бюджете в 4,5 млн долл. он сумел собрать в прокате аж 255,4 млн долл. И вот в чем дело: несмотря на то, что у фильма был явный «афроамериканский» посыл, он понравился зрителям вне зависимости от их расовой принадлежности благодаря действительно интересному и захватывающему сюжету.

В общем, после успеха «Прочь» кинокомпания QC Entertainment решила не останавливаться на достигнутом и сняла следующий фильм ужасов «от афроамериканцев для афроамериканцев с афроамериканцами в главной роли» – «Мы» (Us). Режиссером фильма также стал Джордан Пил, а бюджет вырос в четыре раза – до 20 млн долл. Это позволило позвать на главную роль обладательницу «Оскара» за роль в фильме «12 лет рабства» Лупиту Нионго.

На этот раз в центре сюжета была семья афроамериканцев, в жизни которых внезапно появляются их злобные «тени-двойники», жаждущие занять их место в реальном мире. И вновь фильм получил восторженные отзывы критиков и зрителей, а также приличные кассовые сборы в сумме 255,2 млн долл.

И вот в 2020 году, проходящим под знаком масштабного антирасистского движения Black Lives Matter, кинокомпания QC Entertainment решила вернуться с новым психологическим фильмом ужасов «Антебеллум»(Antebellum), вновь построенном на освещении проблем афроамериканцев. Правда, на этот раз Джордан Пил уже не работал над фильмом, а за режиссуру взялись дебютанты Джерард Буш и Кристофер Ренц.

Бюджет картины составил 14,6 млн долл., а главная роль досталась американской певице и актрисе Жанель Монэ («Лунный свет», «Удивительный мир Марвена», «Гарриет»). Сюжет вертится вокруг успешной писательницы Вероники Хенли, которую внезапно похищают и помещают в ужасающую реальность, где она и другие афроамериканцы вынуждены работать и жить как рабы на южной плантации накануне Гражданской войны. Теперь девушка должна одновременно планировать побег, чтобы освободить своих соратников, а также попытаться найти способ вернуться в свое время.

Фильм «Антебеллум» должен был выйти в прокат в апреле 2020 года, однако в итоге выйдет в США 18 сентября уже в привычном онлайн-формате, а 17 сентября появится в кинотеатрах тех стран, где они открыты для кинозрителей. Впрочем, судя по первым отзывам критиков, картина не смогла дотянуть до уровня своих предшественников, получив средние или смешанные отзывы, несмотря на актуальную тематику.

Гренландия / Гренландія Greenland (США, Великобритания, 2020)

Нелегкий 2020 год, разрушивший планы и надежды многих людей, одновременно породил огромное количество мемов, среди которых шуточный календарь катастроф на 2020 год, согласно которому, в планету Земля в декабре врежется метеорит. Шутки шутками, но сотрудники NASA регулярно подогревают эти опасения сообщениями о различных гигантских астероидах, пролетающих мимо нас. И вот теперь в кинотеатрах зрителям в очередной раз покажут, к чему это все может привести.

С 17 сентября в украинский прокат выходит фильм-катастрофа «Гренландия», сюжет которого вполне понятен из трейлера. Обломки гигантской кометы несутся к Земле и по началу никто не воспринимает это как серьезную угрозу. Однако вскоре ситуация кардинально меняется и конец света кажется неизбежным. Единственным местом, где есть шансы выжить, становится бункер в Гренландии. Теперь задача главного героя – доставить туда своих жену и сына. Однако на пути к спасению им предстоит столкнуться не только с разрушительными обломками кометы, которые красочно крушат все вокруг, но и паникой обезумевших от ужаса людей. В общем, сюжет не новый, как и попытка изобразить падение человеческих нравов перед лицом глобальной катастрофы. Зато, судя по трейлеру, спецэффекты хорошие, хотя и не самые масштабные, учитывая сравнительно небольшой как для фильма-катастрофы бюджет в 34 млн долл.

Главную роль в «Гренландии» сыграл шотландец Джерард Батлер (Леонид из «300 спартанцев»), нынче довольно часто снимающийся в боевиках, где он преимущественно кого-то спасает и ловит плохих парней («Падение Олимпа», «Падения Лондона», «Падение Ангела», «Охота на воров»). Есть уже в его послужном списке и фильм-катастрофа – «Геошторм» 2017 года выпуска. Компанию на съемочной площадке ему составила звезда «Дэдпула» Морена Баккарин.

Режиссером картины стал американский каскадер Рик Роман Во, который уже успел снять Батлера в «Падении Ангела». Также на его счету постановка таких боевиков как «Стукач» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и «Выстрел в пустоту» с Николаем Костер-Вальдау.

Официальный релиз фильма состоялся в Бельгии в конце июля 2020 года, и затем он постепенно начал пробираться на экраны европейских кинотеатров. За это время фильм успел собрать лишь треть от 34-миллионного бюджета, потраченного на его создание. В то же время, несмотря на предсказуемый и вторичный сюжет, у фильма довольно неплохие отзывы во всевозможных рейтингах – на уровне 6-7 баллов из 10. Зрителям фильм по большей мере понравился, многие отмечают, что упор в нем сделан больше на семейную драму, чем на катастрофу.

Былые привычки / Колишні звички / I Used to Go Here (США, 2020)

Словно для баланса с двумя предыдущими фильмами из нашего обзора, также на этой неделе в прокат выходит легкая комедия «Былые привычки». В центре сюжета – 35-летняя писательница Кейт, которую приглашают выступить в ее университете вместе с бывшим профессором. Однако в итоге женщина попадает в водоворот событий в жизни группы студентов, попутно решая свои личные проблемы.

Режиссером картины стала американка Крис Рэй, настоящее имя Крис Сванберг, – 39-летняя бизнес-вумен, режиссер, актриса и бывшая школьная учительница. За 15 лет она успела поработать в кино в разных ипостасях как минимум под тремя псевдонимами и еще под настоящей фамилией. В ее послужном списке – постановка хорошо воспринятой критиками независимой драмы «Неожиданное» 2015 года выпуска, а также эпизодическая роль в биографической картине о Ниле Армстронге с Райаном Гослингом «Первый человек».

Главную роль в фильме «Былые привычки» сыграла Гиллиан Джейкобс, известная по фильмам «Ночные сады», «Удушье» и «Посылка», а также по сериалу «Сообщество». Компанию ей на съемочной площадке составили преимущественно малоизвестные украинскому зрителю американские актеры и комики.

К слову, фильм был официально выпущен в США в августе 2020 года и уже успел получить преимущественно положительные отзывы. Среди главных преимуществ картины критики отмечают «умный юмор» и отличную актерскую игру Гиллиан Джейкобс.

Махинаторы / Махінатори / Schemers (Великобритания, 2019)

Еще одна комедия в украинские кинотеатры прилетела из Великобритании, а, как известно, британский юмор довольно специфический. В центре сюжета картины «Махинаторы» – молодой авантюрист из Шотландии Дэйви, который решает стать музыкальным продюсером. Не имея никакого опыта в этой области, но вооружившись оптимизмом покорить Великобританию, Дэйви решает пригласить легендарных Iron Maiden выступить в родном городе. Проблема в том, что за деньгами для реализации амбициозной задумки приходится обращаться к бандитам. В общем, классический британский сюжет.

Главные роли в фильмы исполнили преимущественно молодые британские актеры, для многих которых, как, например, для исполнителя главной роли Конора Берри, это дебютная роль в кино. Собственно, для режиссера картины Дэйва Маклина это также дебютная работа.

К слову, для Маклина музыкальная тематика совершенно не чужда, ведь с 1989 года он и сам работает музыкальным промоутером, в том числе через собственную компанию Riverman Management. За 30 лет он успел посотрудничать со многими известными рок-группами, среди которых в разное время были Nirvana, The Smashing Pumpkins, Green Day, Foo Fighters, Rage Against The Machine, Placebo, Roxy Music и другие.

Таким образом, по сути фильм «Махинаторы» является для режиссера автобиографическим. Он даже закадровый голос озвучил сам, который словно общается с главным героем с высоты своего жизненного опыта. Критики восприняли картину со смешанными эмоциями, охарактеризовав его как ностальгию режиссера по былым временам и своеобразную оду собственному тщеславию. Тем не менее, меломанов картина может очень даже заинтересовать.

Фестиваль фантастического кино BEST SCI-FI 2020

Для любителей короткометражек на этой неделе покажут тематическую подборку, в центре которой – мир будущего. В наши дни научный прогресс настолько быстро врывается в нашу повседневную жизнь, что сегодняшняя фантастика вполне может стать нашим настоящим завтра. Именно поэтому научная фантастика становится все более изобретательной, впечатляющей и невероятной.

Что еще посмотреть в кино с 17 сентября

Также в украинских кинотеатрах продолжаются показы фильмов, вышедших в прошлые недели: красочная экранизация диснеевского мультфильма «Мулан», задорная комедия «Супер-крэйзи» с Натальей Орейро, страстная драма «После ссоры», супергеройский ужачтик «Новые мутанты», фантастический боевик Кристофера Нолана «Тенет», украинская драма о жизни в оккупированном Луганске «Забытые» и другие.

