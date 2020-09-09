Оскар / фото depositphotos.com

Об этом сообщается на сайте американской киноакадемии искусств.

Чтобы фильм победил в данной номинации, он должен соответствовать нескольким критериям:

  1. один из актеров первого или второго плана обязательно должен быть представителем расовых или этнических меньшинств,
  2. не менее трети остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических меньшинств, ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями,
  3. к работе над фильмом должны привлекаться стажеры и практиканты (гримеры, редактора, сценаристы и т.д.).

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Автор: УНИАН