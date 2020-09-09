Новые правила начнут действовать с 2024 года.

На премию "Оскар" не будут допускать фильмы без участия темнокожих и представителей ЛГБТ. Речь идет о номинации "Лучший фильм".

Об этом сообщается на сайте американской киноакадемии искусств.

Чтобы фильм победил в данной номинации, он должен соответствовать нескольким критериям:

один из актеров первого или второго плана обязательно должен быть представителем расовых или этнических меньшинств, не менее трети остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических меньшинств, ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями, к работе над фильмом должны привлекаться стажеры и практиканты (гримеры, редактора, сценаристы и т.д.).

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Автор: УНИАН