Как правильно приготовить глазурь для кулича на Пасху: пошаговый рецепт

Чаще всего для пасхальной выпечки используется белковая глазурь – она проста в приготовлении и выглядит аппетитно.

В нынешнем году Пасха пройдет у большинства сознательных верующих в домашнем режиме, ведь посещать богослужения во время карантина не рекомендуется. В то же время, самоизоляция предоставляет массу времени для кулинарных забот – если кто всю жизнь мечтал самостоятельно испечь пасхальную паску – сейчас самое время.

В сети без труда можно найти рецепты паски на Пасху, но далеко не во всех из них уделяется внимание такой важной составляющей, как глазурь. А ведь от нее зависит многое – насколько сладким будет пасхальный кулич, и насколько «празднично» он будет выглядеть. УНИАН выяснил, как правильно приготовить глазурь для паски и не испортить праздничный стол.

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Рецепт глазури на Пасху - пошагово

Чаще всего для пасхальной выпечки используется белая белковая глазурь – она очень проста в приготовлении и выглядит аппетитно.

Для приготовления глазури на куличи потребуется 120 г. сахарной пудры, один яичный белок и одна чайная ложка лимонного сока (либо щепотка лимонной кислоты). При желании можно добавить в глазурь пищевой краситель по вкусу.

Кулинару потребуется миксер и глубокая емкость (обязательно чистая и сухая), чтобы взбивать белок. Сахарную пудру перед приготовления предварительно следует дополнительно измельчить или просеять.

1. Отделить белок от желтка, поместить его в заранее подготовленную емкость.

2. Добавить в белок лимонный сок или лимонную кислоту.

3.Приступить к взбиванию белка миксером. Начинать следует на малых оборотах.

4. Во время взбивания понемногу подсыпать сахарную пудру – по одной столовой ложке. При наличии добавляется и краситель. Когда масса станет однородной и блестящей, взбивание можно прекратить.

5. В итоге получается зеркальная белая (либо с красителем) масса, которая готова к использованию.

Важно: украшать кулич глазурью необходимо сразу после ее приготовления, поскольку она быстро застывает.

Желатиновая глазурь на паску

Глазурь на основе желатина сделает пасхальный кулич более эстетичным и не осыпется от неосторожного прикосновения.

Для ее приготовления потребуются:

Сахар (120 г)

Желатин (одна чайная ложка)

вода (80 г)

лимонный сок (половина чайной ложки) или лимонная кислота.

1. Залить желатин водой (25 г), дать ему образовать желеподобную массу. На это потребуется примерно полчаса.

2. Тем временем высыпать сахар в кастрюлю с толстым дном, добавить лимонный сок или щепотку лимонной кислоты. Залить водой. Поставить полученный сироп на медленный огонь и довести до кипения.

3. Добавить в горячий сироп желатин, перемешать.

4. Полученную вязкую массу взбивать миксером, пока не побелеет. Добавить ваниль или корицу по вкусу.

5. Глазурь готова. Наносить ее необходимо сразу, поскольку она быстро застывает.

Паску в глазури любого типа можно украсить кондитерской присыпкой или сахарными фигурками по вкусу.

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