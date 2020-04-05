Вкуснейший кулич на Пасху – как приготовить нежную и аппетитную сдобу: пошаговые рецепты
Пасха, или Светлое Воскресение Христово – самый почитаемый, торжественный и радостный праздник в церковном календаре. Он является важнейшим праздником богослужебного года, ведь установлен в честь Воскресения Иисуса Христа. Церковь называет его праздником из праздников и торжеством всех торжеств.
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Одним из главных атрибутов пасхального стола являются куличи. Эта сладкая сдобная выпечка – символ присутствия Бога в жизни людей, хлеб вечной жизни. Обычно душистую вкуснятину пекут в чистый четверг или в субботу накануне праздника.
УНИАН собрал лучшие и самые популярные рецепты этого пасхального блюда, которым каждая хозяйка сможет удивить своих гостей в Светлое Воскресение Господне.
Традиционный пасхальный кулич
Молоко – 500 мл
мука – 1 кг
сливочное масло – 200 г
яйца – 6 шт.
сахар – 300 г
изюм – 275 г
сахар ванильный -1 ч. л.
дрожжи – 12 г сухих или 50 г обычные
соль – щепотка
Если дрожжи сухие, то смешать их с 500 г муки и добавить в теплое молоко, замесив опару. Если дрожжи обычные, сначала растворить их в теплом молоке, затем добавить 500 г муки, замесив опару. Накрыть емкость полотенцем и убрать в теплое место на 30 минут, пока опара не поднимется в два раза.
За это время белки отделить от желтков. Желтки растереть с сахаром добела. Белки взбить в тугую пену.
В подошедшую опару добавить желтки с сахаром, соль, хорошо перемешать, добавить размягченное (не растопленное) растительное масло, замесить. Порциями аккуратно добавить белки, тщательно вымешивая тесто.
Порционно добавить остальную просеянную муку, окончательно вымесить тесто, накрыть еще раз полотенцем и убрать в теплое место на 1 час. Тесто должно увеличиться примерно в два раза.
В это время готовим изюм: перебираем, промываем, заливаем кипятком на 10-15 минут. Затем еще раз промываем, высушиваем полотенцем или салфетками. Высушенный изюм посыпать мукой и перемешать, чтобы все изюминки были обкатаны в муке.
В подошедшее тесто (оно должно быть не жидким, но и не таким, как для раскатки), добавить изюм, все хорошо перемешать и отставить на 10 минут. Пока готовим формы: смазать оливковым или сливочным маслом все формы, слегка посыпать мукой или манкой, чтобы потом куличи легко было достать.
Раскладываем тесто: заполняем 1/3 формы, не выше, иначе кулич сильно «выйдет» за ее пределы при выпекании. Уже заполненные формы откладываем еще на 10 минут, чтобы тесто поднялось уже в них.
Разогреваем духовку до 100°C. Тесто в формах немного смазываем яйцом сверху (используем желтки) не плотным слоем и ставим в духовку. Держим при такой температуре не более 10 минут, затем увеличиваем температуру до 180°C и выпекаем куличи до готовности (примерно 45-50 минут). За время выпечки дверцу духовки не открывать. Готовые куличи будут ровного коричневого цвета, готовность проверяем ножом или деревянной палочкой (должны остаться сухими).
Делаем глазурь: белки взбить в тугую пену, добавить сахарную пудру, еще раз взбить. Готовой глазурью покрываем готовые горячие куличи, равномерно обмазывая весь верх. На только что нанесенную глазурь высыпаем кондитерские посыпки.
Творожная пасха в духовке
Свежий сыр – 500 г
яйца – 4 шт.
сахар -150 г
сливочное масло – 100 г
манка – 1 ст. л.
изюм – 100 г (можно взять по столько же кураги или других сухофруктов)
шоколад – по желанию
ванильный сахар – по вкусу
цедра лимона – по вкусу
Сыр должен быть свежим, не сухим, но и не очень влажным. Протираем его через дуршлаг. Протертый таким образом творог становится нежным и воздушным. Если уж очень хочется ускорить процесс, можно взбить творог блендером.
В протертый творог добавляем манку, размягченное сливочное масло и тщательно перемешиваем вилкой.
Затем высыпаем в творожную массу изюм, сухофрукты, шоколад, поломанный на мелкие кусочки, и еще раз перемешиваем.
Отделяем желтки от белков. Желтки взбиваем с сахаром до тех пор, пока масса не станет пышной и посветлеет. Выливаем взбитую массу в творог и перемешиваем.
Затем взбиваем яичные белки в густую пену. Выкладываем взбитые белки в творожную массу и аккуратно перемешиваем. Тесто для невероятно воздушной творожной пасхи готово!
Готовим формочки. Лучше выпекать в металлических разъемных формах для куличей – из них легче всего будет доставать готовые пасочки. Если брать бумажные формы, то их нужно очень хорошо смазать маслом и обсыпать манкой или панировочными сухарями. Еще такой нюанс – поскольку творожное тесто выпекается долго, лучше брать узкие и высокие формы, а низкие и широкие. И наполнять их на половину высоты.
Выложив тесто в формы, ставим их на противень и в духовку. Выпекаем при 150-170°C примерно 1-1,5 часа, зависимости от духовки и размера куличиков. Когда серединка пасочек будет не жидкой, а верх станет румяным – они готовы. Однако не надо спешить их доставать, так как в таком случае верх пасочек может сильно осесть. Пусть остынут в духовке.
Украшайте такую вкуснятину по вашему желанию. Глазурь для творожной пасхи можно сделать из растопленного белого или темного шоколада, посыпать орешками или резаными цукатами.
Очищать от бумаги и нарезать творожную пасху лучше, когда они полностью остынут.
Царская творожная пасха
Творог – 1 кг
яйца – 5 шт.
сливочное масло – 100 г
сахар – 200 г
сметана – 200 г
миндаль – 25 г
цукаты – 25 г
Творог протрите через сито, смешайте его со сливочным маслом, яйцами, сметаной и сахаром.
Сложите все в кастрюлю, перемешайте и поставьте на небольшой огонь. Постоянно помешивайте деревянной ложкой.
Как только масса дойдет до кипения (появится первый пузырек), снимите с плиты и поставьте на лед или в кастрюлю с холодной водой. Помешивайте непрерывно, пока не остынет.
Добавьте миндаль и цукаты. Все тщательно перемешайте, переложите в форму и поставьте под пресс минимум на 12 часов.
Кулич в хлебопечке
Мука – 500-550 г
молоко – 100 мл
сливки – 100 мл
сахар – 110 г
сливочное масло – 50 г
яйца – 3 шт.
соль – 0,5 ч.л.
дрожжи – 1,5 ч.л.
куркума – 1,5 ч.д.
курага – 40 г
изюм – 40 г
ваниль, кардамон – по вкусу
В нагретом до температуры 40ºС молоке разведите сахар, соль, куркуму и растительное масло, залейте в ведерко и добавьте к молоку сливки. Разболтайте яйца вилкой и тоже перелейте в ведерко. Просейте в ведерко муку, сделайте в центре углубление и насыпьте в него дрожжи. Добавьте ароматические приправы.
Выставите режим «Сладкий хлеб», размер буханки – большой. Через 15 минут после начала замеса добавьте изюм, цукаты и курагу, нарезанную мелкими кубиками.
Готовую пасху украсьте посыпкой или глазурью из белка и сахарной пудры.
Панеттоне, или кулич по-итальянски
Для теста:
Мука – 600 г
дрожжи (быстродействующие) – 1 пакетик
сахар – 150 г (для более сладкой паски добавьте 50-70 г сахара)
йогурт (натуральный) – 120 мл
вода (теплая) – 220 мл
растительное масло – 50 г
желтки – 2 шт. (+1 для смазывания кулича)
молоко – 1 ст. л.
мак (зерна) – 1 ст. л.
изюм – 100 г
сахар ванильный – 10 г
цедра апельсина или лимона – 1 ст. л.
соль – 0,5 ч. л.
Для глазури:
сахарная пудра – 100 г
цедра апельсина или лимона – 1 ст. л.
лимонный сок – 1-2 ст. л.
Просейте муку. Яйца, сливочное масло и йогурт достаньте из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. В небольшой емкости смешайте дрожжи с теплой водой, ванильным сахаром и половиной сахара (75 г). Накройте полотенцем и оставьте на 20 минут, чтобы дрожжевые бактерии активировались.
В миске смешайте 2 яичных желтка с оставшимся сахаром, йогуртом, размягченным сливочным маслом и солью. Добавьте тонко натертую апельсиновую цедру и мак. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.
Добавьте к смеси дрожжи, аккуратно перемешайте и начинайте добавлять муку небольшими порциями. Готовое тесто выложите в большую миску, смазанную рафинированным подсолнечным маслом. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место примерно на 1-1,5 часа. За это время тесто должно значительно увеличиться в размерах.
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Изюм смешайте с небольшим количеством сахарной пудры. Начните аккуратно обминать тесто, добавив в него изюм. Разделите тесто на количество форм. Следует помнить, что форму для выпечки нужно заполнить не более чем на треть. Разложите тесто в формы, накройте их полотенцем и поставьте в теплое место на 1-1,5 часа. За это время тесто должно подняться до краев формы. Смажьте верхушки смесью одного желтка с 1 ст. л. молока.
Духовку разогрейте до 180ºС. Используйте режим верхнего и нижнего нагрева. Установите формы с куличами на средний уровень духовки и выпекайте 30-45 минут (в зависимости от параметров духовки и размера формы). Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
Готовые куличи выньте из духовки и дайте им полностью остыть в формах. Достаньте куличи и покройте глазурью из смеси сахарной пудры (100 г) и лимонного сока (1-2 ст. л.). Посыпьте сверху тонкими полосками апельсиновой цедры (1 ст. л.).