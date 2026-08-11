Не камера и не батарея: эксперт назвал главные характеристики хорошего смартфона

Хорошая камера и автономность важны, но комфорт использования часто определяют совсем другие детали.

При выборе нового смартфона покупатели чаще всего обращают внимание на камеру, экран и емкость аккумулятора. Но, по мнению эксперта Android Police, сегодня эти характеристики уже не всегда определяют качество. Современные модели предлагают достаточно хорошие фотовозможности и время работы от батареи, поэтому гораздо важнее смотреть на другие детали.

На фоне роста цен на смартфоны в 2026 году это становится особенно актуально. Покупатели платят за новые модели все больше, а значит, важно понимать, какие особенности действительно влияют на повседневный опыт использования, говорится в материале.

1. Качество сборки и защита

Один из главных факторов – материалы корпуса и качество его изготовления. Даже при использовании одинакового сочетания стекла и металла смартфоны могут сильно отличаться по ощущениям в руке.

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Специалист советует обращать внимание на то, насколько корпус скользкий, собирает ли он отпечатки пальцев и насколько удобно пользоваться им без чехла. Важна и используемая рама: титан прочнее, но алюминий зачастую лучше отводит тепло при продолжительных нагрузках.

Не менее важна защита от воды и пыли. У большинства современных флагманов есть сертификация IP68, а некоторые модели предлагают даже IP69. Однако при покупке складного смартфона этот параметр стоит проверять особенно внимательно.

2. Качество динамиков

Хорошие динамики могут оказаться гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд. Смартфон регулярно используется для просмотра YouTube и Netflix, прослушивания музыки и других задач без наушников.

Поэтому даже флагман за 1000 долларов может разочаровать слабым или некачественным звуком. Поэтому при выборе устройство стоит оценивать не только саму громкость, но и качество звучания встроенных динамиков.

3. Качественный вибромотор

Тактильная отдача крайне редко попадает в список главных характеристик смартфона, но пользователь сталкивается с ней практически каждый день – при наборе текста, получении уведомлений и навигации по интерфейсу.

Хороший вибромотор делает отклик точным и приятным, тогда как дешевая вибрация способна испортить впечатление даже от премиального флагмана. Поэтому перед покупкой телефон желательно подержать в руках и проверить работу вибрации самостоятельно.

4. Полезные дополнительные функции

Некоторые функции практически не упоминаются в рекламных материалах, но способны заметно упростить жизнь владельцу смартфона. Например, ИК-порт позволяет превратить ваш смартфон в универсальный пульт для телевизора, кондиционера и другой техники.

Для складных моделей особенно важна поддержка стилуса. Она позволяет эффективнее использовать увеличенный экран и превращает раскладушку не просто в устройство с большим дисплеем, а в более универсальный рабочий инструмент.

5. Качество микрофонов

Наконец, важную роль играет качество микрофонов, что особенно заметно во время голосовых и видеозвонков, записи видео и голосовых сообщений.

Даже самая топовая камера не сможет полностью раскрыть себя, если смартфон плохо записывает звук. Поэтому качество микрофонов также стоит учитывать при выборе нового устройства.

Мелочи могут превратить хороший смартфон в отличный

Камера, автономность и качество экрана по-прежнему имеют большое значение, однако оценивать смартфон только по этим параметрам уже недостаточно.

Например, Pixel может предложить самые быстрые обновления Android и качественные динамики, зато у него нет ИК-порта. Samsung выпускает одни из самых универсальных Android-смартфонов, но даже самые дорогие модели перегружены предустановленными приложениями.

Ни одна из этих вещей сама по себе не является решающим фактором отказаться от покупки, но именно совокупность небольших деталей определяет, насколько комфортным смартфон окажется в повседневной жизни.

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УНИАН рассказывал о смартфоне за 200 долларов, которого большинству пользователей хватит с головой. Модель обеспечивает долгую автономную работу, поддержку беспроводной зарядки и редкие для бюджетного класса функции.

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