"Третий тур": как отреагировали в штабах партий-победителей на экзит-поллы

По предварительным данным, в Раду проходят пять партий - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

В Украине 21 июля состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах. По подсчетам экзит-поллов наибольшее представительство в парламенте будет иметь партия "Слуга народа".

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Согласно окончательным данным Национального экзит-полла, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.

Отметим, что проголосовать в этом году пришли антирекордные 49,86% избирателей. Впервые за историю показатель явки на выборах в Раду не дотянул до 50%, однако согласно закону, выбори признаны действительными. Сразу после оглашения результатов экзит-поллов в партиях, которые по подсчетам преодолевают 5% барьер, начались разговоры про грядущее объединение, распределение "портфелей" и первое заседание Верховной Рады.

От лидера гонки "Слуги народа" первым результаты экзит-поллов прокомментировал президент Владимир Зеленский.

"73% было лучше, но мы благодарны, и, честно говоря, я лично и каждый из нас, мы благодарны народу Украины за поддержку", - сказал он.

Он также отметил, что сегодня члены партии могут расслабиться, а вот завтра на них уже ждет серьезная работа. Также данные экзит-поллов прокомментировал и лидер партии Дмитрий Разумков.

"Это был третий тур выборов. Пока в этом сезоне их три... Мы благодарим всех, кто поддержал нашу политическую силу. Мы уверены, что получим хорошие результаты на мажоритарных округах. Я очень надеюсь, что мы в короткие сроки начнем все то, что было обещано весной", - сказал первый номер в списке политсилы.

Разумков пообещал слаженной командой прийти в Раду и "консолидировать все усилия" для реализации задач, которые ставит украинское общество. Читайте такжеПашинский, Грановский, Кононенко - кто из одиозных политиков "пролетел" мимо Рады