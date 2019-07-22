"Третий тур": как отреагировали в штабах партий-победителей на экзит-поллы
В Украине 21 июля состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах. По подсчетам экзит-поллов наибольшее представительство в парламенте будет иметь партия "Слуга народа".
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Согласно окончательным данным Национального экзит-полла, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.
Отметим, что проголосовать в этом году пришли антирекордные 49,86% избирателей. Впервые за историю показатель явки на выборах в Раду не дотянул до 50%, однако согласно закону, выбори признаны действительными. Сразу после оглашения результатов экзит-поллов в партиях, которые по подсчетам преодолевают 5% барьер, начались разговоры про грядущее объединение, распределение "портфелей" и первое заседание Верховной Рады.
От лидера гонки "Слуги народа" первым результаты экзит-поллов прокомментировал президент Владимир Зеленский.
"73% было лучше, но мы благодарны, и, честно говоря, я лично и каждый из нас, мы благодарны народу Украины за поддержку", - сказал он.
Он также отметил, что сегодня члены партии могут расслабиться, а вот завтра на них уже ждет серьезная работа. Также данные экзит-поллов прокомментировал и лидер партии Дмитрий Разумков.
"Это был третий тур выборов. Пока в этом сезоне их три... Мы благодарим всех, кто поддержал нашу политическую силу. Мы уверены, что получим хорошие результаты на мажоритарных округах. Я очень надеюсь, что мы в короткие сроки начнем все то, что было обещано весной", - сказал первый номер в списке политсилы.
Разумков пообещал слаженной командой прийти в Раду и "консолидировать все усилия" для реализации задач, которые ставит украинское общество.
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Пророссийская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" обвинила в нарушениях на выборах своих конкурентов.
"Нарушения идут от так называемых наших коллег - "Оппозиционного блока", который занял очень грязную нишу в своей борьбе против нас. Они дошли до того, что один из роликов, который крутится в соцсетях, где Юрий Бойко якобы призывает голосовать за первый номер "Оппозиционный блок". Это цинизм. Это исключительная, особая дерзость в поведении, но я думаю, что ничего им с рук не пройдет", - сказал кум российского президента Виктор Медведчук.
Он отметил, что "ОПЗЖ" "полна планов и идей для реализации, а именно: "мир в нашей стране, кардинальное изменение экономического курса, улучшения уровня благосостояния, построение успешной страны".
Комментировать данные экзит-поллов от "Европейской солидарности" вышел лидер партии и экс-президент Петр Порошенко.
"Полугодичный избирательный марафон в Украине завершился. Хочу сказать спасибо нашей команде, всем и каждому, кто сегодня отдал голос за "ЕС". Мы сделаем все, чтобы оправдать доверие. Это было нелегко. Мы были главной мишенью на этих выборов. На нас было нацелено острие российской пропаганды, пятая колонна против нас с помощью силовых структур и топ-чиновников времен Януковича постоянно устраивались провокации", - заявил Порошенко.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сдержанно отреагировала на результаты экзит-поллов.
"Хочу обратиться ко всем людям, которые голосовали за партию "Батькивщина". Хочу поблагодарить тех, кто, вопреки большой информационной волне против нашей команды, уже 20 лет вместе с нами. Вы 20 лет верите в нас и то, что мы вместе с вами можем изменить жизнь в Украине к лучшему. И вы правильно верите", - говорит лидер "Батькивщины".
Первый номер партии Святослав Вакарчук "Голос" отметил, что доволен данным экзит-поллов.
"Прежде всего, видно, что люди проголосовали за перемены, и мы счастливы быть частью этих изменений. Очень важно, чтобы мы двигались вперед, и старая политика, независимо от того, кто ее представляет, ее методы, отошли в прошлое. Партия "Голос" идет в парламент и дальше менять правила в политике, и мы это сделаем. Мы, пользуясь аллегорией альпинистов, два месяца назад собрались молодой командой и решили подняться на Эверест, на вершине которого настоящие изменения. Не должность, не проценты, не власть, не слава и не деньги, мы так и называемся - "партия настоящих изменений"... Сегодня мы собрались в базовый лагерь и собираемся на нем закрепиться, и дальше двигаться еще выше", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, после обработки 20,75% протоколов голоса распределяются следующим образом: "Слуга народа" - 41,98%; "Оппозиционная платформа - За життя" - 12,55%; "Европейская солидарность" - 8,67%; "Батькивщина" - 8,38%; "Голос" - 6,33%.