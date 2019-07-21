Как голосовали лидеры партий, претендующих на прохождение в Раду (фоторепортаж, видео)

Большинство лидеров партий, претендующих на прохождение в новый парламент, уже проголосовали.

В Украине 21 июля 2019 года проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Большинство лидеров партий, претендующих на прохождение в новый парламент, уже проголосовали.

Первый номер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко рано утром пришел на участок под Киевом - в сельский дом культуры. Бывший регионал объяснил - отдал свой голос за то, о чем просили избиратели по всей стране. После голосования Бойко планирует поиграть в футбол, а затем направиться в избирательный штаб своей партии.

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Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко голосовала в элитном Киевском лицее. На участок она пришла вместе с мужем Александром, оба были одеты в корпоративные белые тона. Причем дали Тимошенко на участке только один бюллетень - за партии, ведь на этих выборах она меняла место голосования. Лидер "Батькивщины" заявила, что готова к новым вызовам, и призвала украинцев прийти на участки и проголосовать за свое будущее.

Также до обеда в Киеве успел проголосовать руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который прибыл на избирательный участок в Киеве в хорошем настроении, но без поддержки своей семьи. Бюллетень он разглядывал недолго, также быстро он и проголосовал.

Перед тем, как бросить бюллетень в урну, кандидат сказал присутствующим журналистам, что показывать в нем свою "галочку" точно не будет. Саму избирательную кампанию Разумков считает демократической. Однако заметил, что в этот раз некоторые политтехнологи слишком креативили, чтобы оттянуть голоса в пользу созвучных политсил.

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук впервые пришел на выборы как лидер собственной политсилы. Он прибыл на участок в приподнятом настроении, произнося свои политические стремления как на украинском, так и английском: "I voted for the future". Покинул участок Вакарчук за рулем шикарного внедорожника, однако без охраны, напоследок призвав украинцев приходить голосовать.

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко традиционно пришел на участок со всей семьей и группой поддержки в вышиванках. Бюллетень в урну бросал со словами "С Богом!" под аплодисменты сторонников. С кем его политсила будет в Верховной Раде, он прокомментировал так: "Я буду поддерживать всех, кто поддерживает движение страны и наше движение в Европейский союз и НАТО".

А вот лидер "Украинской стратегии Гройсмана" Владимир Гройсман голосовал аж в Виннице. Он пришел на участок в джинсах и белых кроссовках вместе с женой Еленой.

Как сообщал УНИАН, также сегодня уже успел проголосовать президент Украины Владимир Зеленский. Он пришел на участок вместе с женой и рассказал, кого видит на посту будущего премьер-министра.