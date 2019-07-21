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Как голосовали лидеры партий, претендующих на прохождение в Раду (фоторепортаж, видео)

16:10, 21 июля 2019
Выборы 2019
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Юрий Бойко проголосовал одним из первых
Юрий Бойко проголосовал одним из первых /  © Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
Чуть позже ''подтянулась'' Юлия Тимошенко с мужем Александром
Чуть позже "подтянулась" Юлия Тимошенко с мужем Александром /  © Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
Дмитрий Разумков во время голосования в Киеве
Дмитрий Разумков во время голосования в Киеве /  © Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
Святослав Вакарчук пришел на участок в хорошем настроении
Святослав Вакарчук пришел на участок в хорошем настроении /  © Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
Петр Порошенко вместе с женой Мариной голосовал ближе к обеду
Петр Порошенко вместе с женой Мариной голосовал ближе к обеду /  © Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
Владимир Гройсман с женой Еленой голосовали в Виннице
Владимир Гройсман с женой Еленой голосовали в Виннице /  © Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН

В Украине 21 июля 2019 года проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Большинство лидеров партий, претендующих на прохождение в новый парламент, уже проголосовали.

Первый номер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко рано утром пришел на участок под Киевом - в сельский дом культуры. Бывший регионал объяснил - отдал свой голос за то, о чем просили избиратели по всей стране. После голосования Бойко планирует поиграть в футбол, а затем направиться в избирательный штаб своей партии.

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Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко голосовала в элитном Киевском лицее. На участок она пришла вместе с мужем Александром, оба были одеты в корпоративные белые тона. Причем дали Тимошенко на участке только один бюллетень - за партии, ведь на этих выборах она меняла место голосования. Лидер "Батькивщины" заявила, что готова к новым вызовам, и призвала украинцев прийти на участки и проголосовать за свое будущее.

Чуть позже "подтянулась" Юлия Тимошенко с мужем Александром / Фото УНИАН

Также до обеда в Киеве успел проголосовать руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который прибыл на избирательный участок в Киеве в хорошем настроении, но без поддержки своей семьи. Бюллетень он разглядывал недолго, также быстро он и проголосовал.

Дмитрий Разумков во время голосования в Киеве / Фото УНИАН

Перед тем, как бросить бюллетень в урну, кандидат сказал присутствующим журналистам, что показывать в нем свою "галочку" точно не будет. Саму избирательную кампанию Разумков считает демократической. Однако заметил, что в этот раз некоторые политтехнологи слишком креативили, чтобы оттянуть голоса в пользу созвучных политсил.

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук впервые пришел на выборы как лидер собственной политсилы. Он прибыл на участок в приподнятом настроении, произнося свои политические стремления как на украинском, так и английском: "I voted for the future". Покинул участок Вакарчук за рулем шикарного внедорожника, однако без охраны, напоследок призвав украинцев приходить голосовать.

Святослав Вакарчук пришел на участок в хорошем настроении / Фото УНИАН

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко традиционно пришел на участок со всей семьей и группой поддержки в вышиванках. Бюллетень в урну бросал со словами "С Богом!" под аплодисменты сторонников. С кем его политсила будет в Верховной Раде, он прокомментировал так: "Я буду поддерживать всех, кто поддерживает движение страны и наше движение в Европейский союз и НАТО".

Петр Порошенко традиционно пришел на выборы со всей семьей / Фото УНИАН

А вот лидер "Украинской стратегии Гройсмана" Владимир Гройсман голосовал аж в Виннице. Он пришел на участок в джинсах и белых кроссовках вместе с женой Еленой.

Владимир Гройсман вместе с супругой Еленой голосовал в Виннице / Фото УНИАН

Как сообщал УНИАН, также сегодня уже успел проголосовать президент Украины Владимир Зеленский. Он пришел на участок вместе с женой и рассказал, кого видит на посту будущего премьер-министра.

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Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019
Теги: #Юлия Тимошенко#Святослав Вакарчук#Юрий Бойко