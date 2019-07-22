"Слуга народа" хочет провести первое заседание Рады в День независимости
00:28, 22 июля 2019Политика
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В партии не собираются ждать крайнего срока, который предусматривает закон - 9 сентября.
Иллюстрация REUTERS
Руководитель предвыборного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко выразил надежду, что новый парламент начнет свою работу как можно быстрее.
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Об этом сообщает Радио Свобода. Корниенко подчеркнул, что политическая сила "Слуга народа" не собирается ждать крайнего срока, который предусматривает закон - 9 сентября.
"Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно. 15 августа - это, возможно, еще рано. Кстати, хорошая идея: привязать это ко Дню Независимости Украины", - подытожил Корниенко.
Как сообщал УНИАН, ранее появились финальные данные Национального экзит-полла.
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