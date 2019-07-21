В "Слуге народа" рассматривают 3-4 кандидатуры на пост премьера: Тимошенко среди них нет

В "Слуге народа" выступают за "технократического" премьер-министра.

В штабе партии «Слуга народа» заявляют, что на должность нового премьер-министра на сегодняшний день есть три-четыре кандидатуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в штабе политической силы сообщил кандидат в народные депутаты от «Слуги народа» Давид Арахамия.

«На премьер-министра сейчас есть три-четыре кандидатуры. До этого не было», - сказал он, но не уточнил фамилии.

При этом он добавил, что лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко среди этих кандидатов нет.

Арахамия также заверил, что «Слуга народа» не будет в коалиции с непроукраинскими силами.