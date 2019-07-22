"Слуга народа" уже начал подготовку коалиционного соглашения

Готовый текст коалиционного соглашения представят обществу, когда станет известно, самостоятельно партия "Слуга народа" будет формировать большинство в Верховной Раде или вместе с другими политическими силами.

Партия "Слуга народа" уже начала подготовку коалиционного соглашения. Об этом в комментарии изданию "theБабель" 21 июля сообщил глава политсилы Дмитрий Разумков.

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"Черновик коалиционного соглашения пишется, некоторые вещи уже подготовлены. Далее мы будем смотреть или самостоятельно формировать большинство, или с кем-то обсуждать", - сказал он.

По словам Разумкова, после этого обществу могут показать готовый текст документа.

Он отметил, что "Слуга народа" готова обсуждать соглашение с партиями, которые близки ей по идеологическим и морально-этическим ценностям.

Разумков предположил, что партия "Голос" может быть партнером "Слуги народа" по коалиции, однако не стал комментировать возможность вхождения в коалицию "Батьківщини" Юлии Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский 21 июля заявил, что партия "Слуга народа" готова к диалогу с "Голосом" о создании коалиции в парламенте.