Самая низкая в истории: ЦИК опубликовала официальные данные явки на выборах в Раду

Явка на парламентских выборах составила 49,84%.

Согласно данным из всех 199 округов, явка на досрочных парламентских выборах составила 49,84%.

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Такую информацию обнародован на сайте Центральной избирательной комиссии. В Винницкой области (11-18 избирательные округа) явка составила 51,03%, Волынской (19-23) - 52,26%, Днепропетровской (24-40) - 51,18%, Донецкой (45-52 и 57-60) - 45,71%, Житомирской (62-67) - 51,48%.

Закарпатской (68-73) - 41,16%, Запорожской (74-82) - 50,82%, Ивано-Франковской (83-89) - 48,04%, Киевской (90-98) - 50,30%, Кировоградской (99-103) - 49,40%, Луганской (105-107 и 112-114) - 49,23%, Львовской (115-126) - 53,42%.

Николаевской (127-132) - 47,09%, Одесской (133-143) - 46,97%, Полтавской (144-151) - 54,10%, Ровенской (152-156) - 48,02%, Сумской (157-162) - 52,24%, Тернопольской (163-167) - 54,21%, Харьковской (168-181) - 50,43%.

Херсонской (182-186) - 43,93%, Хмельницкой (187-193) - 53,17%, Черкасской (194-200) - 51,53%, Черновицкой (201-204) - 42,06%, Черниговской (205-210) - 54,80%, в Киеве (211-223 округа) - 48,97%.

Как сообщает УНИАН, согласно данным главных экзит-полов, на выборах победу одержала партия "Слуга народа". Она набирает чуть больше 44%. Также в парламент проходят "Оппозиционная платформа – За жизнь" (более 12%), "Европейская Солидарность" (более 8%), "Батькивщина" (около 7,5%) и "Голос" (около 6%). На грани статистической погрешности находится также и партия "Сила и честь".