ЦИК обработала более 20% протоколов: в Раду проходят пять партий

Первая пятерка партий – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Центральная избирательная комиссия публикует официальные результаты досрочных выборов в Верховную Радупо многомандатному округу, состоявшихся 21 июля 2019 года. Читайте такжеЦИК обработала первые электронные протоколы После обработки 20,75% протоколов голоса распределяются следующим образом: "Слуга народа" - 41,98%; "Оппозиционная платформа - За життя" - 12,55%; "Европейская солидарность" - 8,67%; "Батькивщина" - 8,38%; "Голос" - 6,33%. Как сообщал УНИАН, согласно окончательным данным Национального экзитпола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.

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