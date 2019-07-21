Тимошенко готова идти в коалицию со «Слугой народа» и «Голосом»

Также лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отметила, что ее команда имеет стратегический план возрождения и становления Украины.

Партия «Батькивщина» в новом парламенте готова войти в состав коалиции лишь со «Слугой народа» и «Голосом».

Об этом председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила на пресс-конференции по результатам выборов в Верховной Рады, отвечая на вопрос, с кем из партий, которые сейчас попадают в парламент, «Батькивщина» готова объединяться, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

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В то же время она отметила, что на парламентских выборах партия президента Владимира Зеленского получила первое место, и сегодня именно в ее руках инициатива и ответственность за формирование коалиции.

«Они будут принимать решение, с кем создавать коалицию, кого выдвигать на должность премьер-министра и министров», – сказала Тимошенко.

Также Тимошенко отметила, что ее команда имеет стратегический план возрождения и становления Украины.

«Наша команда состоит из профессионалов, и мы умеем строить страну. Мы – одна из немногих партий, которая имеет пошаговый стратегический план возрождения и становления Украины. Мы 20 лет отдавали силы и опыт Украине, и мы это будем продолжать делать и в дальнейшем», – подчеркнула лидер «Батькивщины».