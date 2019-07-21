Порошенко увидел в Вакарчуке своего главного партнера
21:31, 21 июля 2019Выборы 2019
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Он предложил всем политическим конкурентам на выборах «умерить эмоции избирательной кампании и объединиться на европейской и евроатлантической платформе».
Фото УНИАН
Партия «Европейская солидарность» видит своим главным партнером в новой Верховной Раде политическую силу «Голос».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер партии Петр Порошенко на брифинге после объявления результатов экзит-полов относительно победителей парламентских выборов.
«Своим главным партнером мы считаем наиболее идейно близкую нам партию «Голос», - сказал он.
Порошенко предложил всем политическим конкурентам на выборах «умерить эмоции избирательной кампании и объединиться на европейской и евроатлантической платформе».
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