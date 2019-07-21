Порошенко увидел в Вакарчуке своего главного партнера

Он предложил всем политическим конкурентам на выборах «умерить эмоции избирательной кампании и объединиться на европейской и евроатлантической платформе».

Партия «Европейская солидарность» видит своим главным партнером в новой Верховной Раде политическую силу «Голос». Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер партии Петр Порошенко на брифинге после объявления результатов экзит-полов относительно победителей парламентских выборов. «Своим главным партнером мы считаем наиболее идейно близкую нам партию «Голос», - сказал он. Порошенко предложил всем политическим конкурентам на выборах «умерить эмоции избирательной кампании и объединиться на европейской и евроатлантической платформе».

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