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Порошенко увидел в Вакарчуке своего главного партнера

21:31, 21 июля 2019
Выборы 2019
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Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер партии Петр Порошенко на брифинге после объявления результатов экзит-полов относительно победителей парламентских выборов.

«Своим главным партнером мы считаем наиболее идейно близкую нам партию «Голос», - сказал он.

Порошенко предложил всем политическим конкурентам на выборах «умерить эмоции избирательной кампании и объединиться на европейской и евроатлантической платформе».

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