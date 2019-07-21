Рада песне не помеха: Вакарчук продолжит петь, несмотря на работу народным депутатом

Вакарчук уверяет, что продолжит петь в “Океане Эльзы” после избрания народным депутатом

По словам Святослава Вакарчука, статус народного депутата позволяет заниматься творческой деятельностью.

Председатель партии «Голос» Святослав Вакарчук уверяет, что продолжит петь в “Океане Эльзы” после избрания народным депутатом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Вакарчук заявил на брифинге, отвечая на вопрос, что будет с его группой “Океан Эльзы” после того, как он станет народным депутатом.

Читайте такжеВсе только начинается: Вакарчук доволен результатом на выборах“Разве вы можете поверить, что я буду искренен, если скажу, что мне больше не интересно заниматься музыкой. Не поверите. И поэтому мне нечего скрывать. “Океан Эльзы” продолжит существовать. Слава Богу, закон позволяет заниматься творческим видом деятельности, а Бог запрещает мне ею не заниматься”, - сказал Вакарчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля, глава «Голоса» Святослав Вакарчук заявил, что до объявления окончательных результатов парламентских выборов не будет комментировать, готова ли партия войти в состав коалиции со «Слугой народа».

Согласно данным экзит-пола, проведенного Центром SOCIS совместно с КИУ, сегодня на досрочных парламентских выборах за партию «Слуга народа» проголосовали 44,7%, партию «Оппозиционный платформа - По жизни» - 12,2%, партию «Европейскую солидарность» - 8,5%, партию «Батькивщина» - 7,5%, партию «Голос» - 5,9% избирателей.

По данным экзит-полла, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале «1+1», за партию «Слуга народа» проголосовали 44,4%, за партию «Оппозиционный платформа - По жизни» - 12,5%, за партию «Европейскую солидарность» - 8,5%, за партию «Батькивщина» - 7,7%, за партию «Голос» - 6,0% избирателей.