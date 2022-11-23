В случае полного блэкаута АЗС в Украине будут работать на генераторах.

В случае полного блэкаута, АЗС будут работать на генераторах, что несомненно отразится на стоимости топлива.

Об этом, как сообщает НВ Бизнес, заявил СЕО группы компаний ОККО Василь Даниляк, отметив при этом, рост цены на топлииво неизбежен, так как генераторы потребляют много топлива.

"К концу года во всех регионах уже на 375 АЗК будут генераторы. Конечно, это отразится на стоимости. У нас есть разные генераторы — 50 кВт и 100 кВт — они достаточно много потребляют топлива", - отменил Даниляк.

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Эксперт также отметил, что на стоимость топлива будет влиять спрос.

"Будет зависеть, сколько заправка будет продавать, будут ли ездить люди. Будет хорошая реализация - это не сильно повлияет на цену. Другое дело, если маленькая. Объект все равно должен работать. Еще старлинки нужно будет обеспечивать", - отметил Даниляк.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране начались аварийные отключения электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября 2022 года Минэнерго заявило о том, что Россия пытается остановить украинские АЭС.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов.

19 ноября в ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

В тот же день, 19 ноября, стало известно о том, что Украина тестирует получение электроэнергии из Европы.

22 ноября в "Укрэнерго" заявили, что оккупанты могут изменить тактику ударов по энергоструктуре. Также жителей столицы предупредили, что нужно готовиться к "худшему сценарию".

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