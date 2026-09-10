На дне Каховского водохранилища происходит важный процесс: биолог рассказал об изменениях

Насекомых там пока не так много, как и крупных животных.

На дне Каховского водохранилища в определенной степени восстанавливается исторический ландшафт, который существовал до затопления, но он не станет полной копией того, что было там до создания водохранилища. Об этом в комментарии "Интенту" рассказал Иван Мойсиенко, заведующий кафедрой ботаники Херсонского государственного университета, доктор биологических наук, профессор.

"Я думаю, что это все-таки исторический ландшафт, восстанавливается тот великий ландшафт", – сказал он и отметил, что процесс восстановления происходит быстро, но для формирования полноценной экосистемы нужно время.

Так, первыми территорию начали заселять преимущественно ветроопыляемые растения, в частности, ивы.

Видео дня

"Насекомых не так много, потому что насекомоопыляемые растения только сейчас заселяют водохранилище. Они немного более инертны", – пояснил эксперт.

Соответственно, постепенно увеличивается и количество насекомоопыляемых растений, а вместе с ними должны восстанавливаться популяции насекомых и других животных.

Что происходит с животными

Похожая ситуация наблюдается и с крупными животными. В частности, по словам Мойсиенко, олени пока не могут полноценно освоить эту территорию из-за густых молодых зарослей.

"Лес очень густой. Оленю нужны разреженные леса, где он мог бы с рогами там бегать. То есть он просто не может там передвигаться", – рассказал доктор биологических наук.

В то же время следы некоторых мелких хищников, в частности лисы и хорька, зоологи уже фиксировали на территории.

Профессор подчеркнул, что со временем ивы и другие деревья подрастут, лес естественным путем начнёт прореживаться, и тогда условия станут более подходящими для крупных животных.

Так, как раньше, уже не будет

Впрочем, полностью воссоздать экосистему, которая существовала на этом месте до затопления Каховского водохранилища, уже невозможно.

"Это не может быть тот же ландшафт на 100%. Например, те поймы, которые сохранились и никогда не затоплялись, сейчас уже не такие, какими они были 80 лет назад, до затопления водохранилища", – пояснил Мойсиенко.

Так, на дне бывшего водохранилища сейчас формируется новая экосистема на основе естественного восстановления территории. Она имеет много черт исторического ландшафта, но окончательно понять, какой станет эта территория, можно будет только после длительного периода развития растительности, животного мира и других составляющих экосистемы.

Что происходит с территорией Каховского водохранилища

Как сообщалось, после подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции территория бывшего водохранилища претерпела кардинальные изменения. Там, где раньше был огромный водоем, теперь песчаные участки чередуются с болотами, а на бывшем дне водоема стремительно разрастается густая растительность.

Там насчитывается более 300 видов растений, которые образовали километры густого леса и непроходимых ивовых зарослей. Местами заросли настолько густые, что в них можно заблудиться.

Издание France24 отмечает, что изменившийся ландшафт Каховского водохранилища стал ареной нового типа боевых действий между российской и украинской армиями. В частности, беспилотники не столь эффективны, когда речь идет об обнаружении противника в густых зарослях бывшего водохранилища.

Вас также могут заинтересовать новости: