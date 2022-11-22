Во время последней массированной атаки 15 ноября враг сосредоточился на энергообъектах в западных регионах.

Россияне пробуют различные стратегии атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины, стараясь нанести как можно больше вреда за один раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил на брифинге.

По его словам, во время последней массированной атаки 15 ноября враг сосредоточился на энергообъектах в западных регионах.

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"Они пробуют разные стратегии, так, чтобы нанести как можно больше вреда за один раз. В данном случае они выбрали станции и подстанции в западном регионе. Но так не всегда. Во время других атак это могут быть другие важные энергорайоны", - сказал он.

Кудрицкий напомнил, что в начале сентября враг осуществил массированную атаку на энергетические объекты в Харькове, позже - в Киевской области и в других регионах.

"География обстрелов очень широкая", - добавил он.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране начались аварийные отключения электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября 2022 года Минэнерго заявило о том, что Россия пытается остановить украинские АЭС.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов.

19 ноября в ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

В тот же день, 19 ноября, стало известно о том, что Украина тестирует получение электроэнергии из Европы.

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