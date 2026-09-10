Отдых в Таиланде: местные законы, которые туристам стоит изучить до поездки

Туристам в Таиланде стоит уважать местные законы.

Таиланд является довольно популярным направлением среди украинских туристов. Однако незнание некоторых местных законов, которые нашему человеку могут показаться довольно странными, может привести к серьезным проблемам – от штрафов и депортации до тюремного заключения и даже смертной казни.

Издание The Independent напомнило о ряде местных законов в Таиланде, которые туристам стоило бы изучить до поездки в эту страну.

Употребление алкоголя . В Таиланде разрешено употреблять алкоголь только по достижении 20 лет. При этом в стране есть ограничения по времени на продажу спиртного, а специальные патрули выискивают нарушителей. Критика тайской монархии . Любые негативные высказывания или распространении соответствующих материалов о бывших и нынешних членах королевской семьи Таиланда, как при личном общении, так и в интернете, может повлечь за собой длительное тюремное заключение. Перевозка каннабиса . Хотя в Таиланде разрешен каннабис с низким содержанием активных веществ (используемый в медицинских целях), туристам не следует вывозить его из страны: это грозит тюремным заключением или, в некоторых случаях, смертной казнью. Употребление запрещенных наркотиков . Туристам следует знать, что хранение наркотиков класса А (героин, кокаин, экстази, ЛСД и так далее) в Таиланде может караться смертной казнью, а за хранение даже небольшого количества запрещенных веществ предусмотрены крупные штрафы. Запрет на курение и использование электронных сигарет . Курение в общественных местах в Таиланде запрещено, а за это нарушение предусмотрен штраф в размере до 5000 тайских батов (около 6 740 гривень). Также в Таиланде запрещено иметь при себе вейпы, электронные сигареты, POD-системы или жидкости для них. Таможенные службы строго следят за соблюдением этого правила: нарушителям грозят крупные штрафы (обычно от 5000 до 30 000 батов), задержание и судебное разбирательство. Неподобающие фотографии в социальных сетях . Путешественникам следует проявлять осторожность при публикации в социальных сетях фотографий, на которых люди употребляют алкоголь или одеты в неподобающую одежду. Подобные действия могут быть расценены как незаконные, а автору снимка и людям, изображенным на нем, могут грозить штраф или тюремное заключение. Сувениры из диких животных . Отлов, убийство и продажа любых охраняемых видов диких животных без специального разрешения в Таиланде запрещены. Использование дронов . Запуск дрона в Таиланде считается незаконным, если устройство не было зарегистрировано в Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям (NBTC) в течение 30 дней после въезда в страну или покупки дрона. За использование незарегистрированного дрона предусмотрен штраф в размере 100 000 батов (около 134 776 гривень) или тюремное заключение сроком до пяти лет (либо и то, и другое). Азартные игры с использованием игральных карт . Согласно законодательству Таиланда, регулирующему сферу азартных игр, иметь при себе более 120 игральных карт в стране запрещено. Нарушение этого закона может повлечь за собой судебное преследование, штраф или даже тюремное заключение.

Отдых в Таиланде – полезные советы туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее британский туристический эксперт Рик Джордан назвал лучшее время для посещение Таиланда.

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В свою очередь журналист и заядлый путешественник Андре Невелинг, пару лет назад переехавший в Таиланд, назвал пять ошибок туристов-новичков во время отдыха в стране.

Тем временем, тревел-эксперт из Таиланда Пир Нирандара назвала 15 негласных правил путешествия по стране.

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