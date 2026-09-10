Когда наступит перелом в войне: командующий НГУ назвал важный признак

Россияне должны лишиться возможности обороняться, а Силы обороны Украины – продвигаться вперед и освобождать оккупированные территории.

Пока о переломе в войне говорить не приходится, потому что для этого пехота Сил обороны Украины должна перейти от обороны к наступлению и освобождать украинские земли. Об этом командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко сказал в интервью изданию "Левый берег".

"В классическом понимании перелом в войне – это когда мы будем входить, например, в Донецк", – сказал Пивненко.

Командующий Нацгвардией уточнил, что под переломом следует понимать тот этап, когда украинские пехотные подразделения пойдут вперед, чтобы освобождать оккупированные земли. При этом он отметил, что нужно более качественно и в большей степени уничтожать российскую военную инфраструктуру, замедлять российские процессы в нефтяном и энергетическом секторах.

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"В классическом понимании перелом – это когда войска идут вперед, когда оборона противника сломлена, и тогда у нас появляются наступательные возможности, мы проводим наступательные действия и продвигаемся, отвоевываем территории", – подчеркнул Пивненко.

В то же время он не считает переломом ситуацию, когда движения вперед нет, продолжается оборона, а российские захватчики продолжают осуществлять инфильтрацию.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, в августе немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке отмечал, что ситуация на фронте остается крайне сложной, а сдержанный оптимизм, царивший среди украинских военных в начале лета, в значительной степени исчез.

Российские захватчики продолжают медленно продвигаться на Донбассе, а украинские военные готовятся к тяжелым боям за последние крупные оборонительные рубежи региона.

В то же время Украина в частном порядке сообщила администрации Дональда Трампа, что Россия не сможет захватить всю территорию Донецкой области даже в 2027 году.

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