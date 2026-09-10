Астрономы не знали, что это такое: загадочные космические объекты могут раскрыть две тайны

Выявлено более 80 гипермягких источников излучения в шести различных галактиках.

Ученые сообщили об открытии "загадочных объектов" в космосе, которые ведут себя так, как астрономам до сих пор не приходилось наблюдать. Об этом пишет The Daily Mirror со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Nature Astronomy.

Специалисты обнаружили, что объекты излучают чрезвычайно низкоэнергетическое рентгеновское излучение, одновременно создавая мощные вспышки ультрафиолетового излучения.

Ученые идентифицировали 84 таких объекта в шести разных галактиках. Их назвали "гипермягкими источниками рентгеновского излучения" (hypersoft X-ray sources) из-за чрезвычайно низкой энергии испускаемых ими рентгеновских лучей.

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Для поиска исследователи использовали общедоступные данные архива космической рентгеновской обсерватории Chandra.

Ученые предполагают, что обнаруженные в далеких галактиках объекты могут помочь разгадать не одну, а сразу две давние загадки астрофизики. Речь идет о том, какие именно звезды в конечном итоге превращаются в сверхновые типа Ia, а также о том, что вызывает потерю электронов газом между звездами в некоторых галактиках.

Мустафа Мухибулла из Университета Алабамы, возглавлявший исследование, отметил, что ученые ранее не сталкивались с группой объектов, которые вели бы себя подобным образом.

"Мы никогда раньше не встречали группу объектов, которые ведут себя таким образом. Конечно, следующим шагом было попытаться выяснить, что это за объекты", – сказал он.

По словам исследователя, эти "загадочные рентгеновские источники" на самом деле относятся к наиболее энергетическим объектам в галактиках и могут одновременно помочь разгадать две космические загадки.

Поиски сверхновых типа Ia

Учёные считают, что некоторые системы с белыми карликами, поглощающими материю от звёзд-спутников, в конечном итоге могут взрываться как сверхновые типа Ia. Эти взрывы имеют чрезвычайно важное значение для определения темпов расширения Вселенной. Именно благодаря наблюдениям за такими сверхновыми астрономы в своё время установили, что расширение Вселенной не просто продолжается, а ускоряется.

На протяжении многих лет астрономы пытаются найти звёзды, которые в конечном итоге превращаются в сверхновые типа Ia, однако пока эти поиски не дали результата.

Соавтор исследования Джимми Ирвин, также из Университета Алабамы, отметил, что возможность обнаруживать такие системы ещё до взрыва была бы чрезвычайно важной.

"Если бы мы смогли найти способ обнаруживать эти взрывы сверхновых типа Ia ещё до того, как они произойдут, это было бы действительно важно. Сейчас мы исследуем их уже после взрыва, и астрономам сложно понять, что именно вызывает этот взрыв", – пояснил он.

Еще одна космическая загадка

Другая загадка, которую могут помочь разгадать гипермягкие рентгеновские источники, связана с тем, что именно лишает электронов газ между звездами в некоторых галактиках. Понимание этого процесса имеет важное значение, поскольку он может влиять на скорость образования новых звёзд и определять ход жизненных циклов галактик. Как отмечается, в указанном процессе участвуют горячие массивные звезды, однако их излучения недостаточно, чтобы полностью объяснить, что именно вызывает потерю электронов газом.

Чрезвычайно высокий уровень ультрафиолетового излучения, генерируемого обнаруженными гипермягкими рентгеновскими источниками, может оказаться одним из ключевых факторов этого процесса.

Исследователи уже планируют новые наблюдения, которые должны помочь точно определить природу загадочных объектов и выяснить, какую роль они играют в формировании и эволюции галактик.

Исследование космоса

Напомним, ученые из NASAвыращивали перец чили на Международной космической станции более четырех месяцев и обратили внимание на странную особенность в строении растений.

Речь шла о том, что в 2021 году на станцию доставили 48 обеззараженных семян перца сорта Hatch – обычного полевого сорта из долины Рио-Гранде в Нью-Мексико. Из всех ростков оставили только четыре – плодоножки сформировались идеально прямыми, ведь весовой нагрузки просто не было.

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