Россия может атаковать международный порт: в Молдове выступили с тревожным заявлением

В правительстве страны заявили, что Россия представляет угрозу для всего цивилизованного мира.

В правительстве Молдовы не исключают, что Россия может нанести удары по дунайскому международному порту Джурджулешти – в его адрес со стороны Москвы также звучали обвинения в том, что это якобы "маршрут поставки оружия для Украины".

Об этом заявил министр инфраструктуры Молдовы Владимир Боля, сообщает Digi24. Его заявление прозвучало на фоне российского удара по КПП "Тудора – Старокозаче", через который, согласно заявлениям Москвы, якобы осуществляются поставки оружия в Украину. По мнению министра, нельзя исключать подобных рисков и для порта Джурджулешти на Дунае.

Российские чиновники делали аналогичные заявления в отношении порта Джурджулешти, утверждая, что туда также осуществляются поставки оружия. Например, в начале августа Россия обвинила Румынию в оказании Украине "прямой военной и логистической поддержки" и подняла вопрос о том, как порт Джурджулешти может быть использован в будущем.

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Говоря о том, представляют ли эти заявления российских чиновников риск для Республики Молдова и порта Джурджулешты, Боля подчеркнул, что Россия представляет "риск для всего цивилизованного мира", и назвал оправдания Москвы в отношении нападений на Украину абсурдными.

Министр также заявил, что военные действия вблизи Республики Молдова и пролеты над воздушным пространством Молдовы также направлены на оказание психологического давления на население.

"Война подошла к нам слишком близко", – сказал Боля.

Удар по КПП "Тудора – Старокозаче"

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 сентября российская оккупационная армия атаковала украинский контрольно-пропускной пункт "Старокозаче", расположенный на границе с Молдовой в Одесской области. Дроны поразили инфраструктуру пункта пропуска и прилегающую территорию. В результате атаки погибли 2 человека, еще 3 – пострадали.

Министерство обороны России подтвердило атаку. В Москве заявили, что нанесли удар по логистическим объектам пункта "Старокозаче", которые, по утверждению российской стороны, использовались для перевозки военных грузов в Украину.

Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что Россияумышленно атаковала пункт пропуска "Тудора-Старокозаче" и пытается оправдать удар ложными заявлениями о перевозке оружия из Молдовы в Украину.

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