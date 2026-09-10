У Путина отреагировали на идею энергетического перемирия с Украиной

Песков заявил, что Абу-Даби будет на повестке дня как место проведения трехсторонних переговоров по урегулированию войны.

Энергетическое перемирие с Украиной сейчас предметно не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

По словам Пескова, Россия наносит удары по целям в Украине в ответ на украинские удары по территории РФ. Также он заявил, что для Украины ситуация на земле якобы "становится все хуже".

"Киев сейчас предлагает не долгосрочное урегулирование, а перемирие в той области, которая является для них ахиллесовой пятой - в энергетике", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

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Кроме того, Песков заявил, что Абу-Даби будет на повестке дня как место проведения трехсторонних переговоров по урегулированию войны. Однако, по его словам, это возможно только, когда дело дойдет до предметного обсуждения.

Также пресс-секретарь Путина заверил, что для РФ "мирное урегулирование является предпочтительным". Он добавил, что пока такие возможности отсутствуют, что якобы "вынуждает" Кремль продолжать войну.

"Условия России для остановки конфликта в Украине не поменялись и хороши известны", - заявил Песков.

В Кремле ожидают возобновления трехсторонних мирных переговоров

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают возобновления трехсторонних мирных переговоров с Украиной и США "в обозримой перспективе".

Вместе с тем Песков отметил, что четкой "дорожной карты" мирного урегулирования войны с Украиной, о составлении которой ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио, пока нет.

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