'Нет выхода': командующий Нацгвардией объяснил, почему бойцы месяцами сидят без ротации

В настоящее время из-за войны дронов необходимо выбирать подходящий момент для смены военных на позициях, чтобы избежать потерь среди личного состава украинских защитников.

Сохранение жизней украинских бойцов является ключевой задачей военного командования, поэтому ротация военных на линии боевого столкновения не всегда происходит быстро. Об этом командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко сказал в интервью изданию "Левый берег".

Он пояснил, что иногда ротации задерживаются из соображений безопасности, и военные длительное время находятся на линии боевого столкновения.

"Их не меняют, потому что, если мы их выведем, мы их потеряем", – подчеркнул Пивненко.

Видео дня

Как пояснил командующий Нацгвардией, российские оккупанты очень тщательно контролируют все дороги с помощью дронов. Поэтому для проведения ротации нужно выбирать безопасный момент.

"Мы ждем либо плохую погоду [дождь, туман], либо какие-то возможности [для вывода – УНИАН]", – добавил Пивненко.

В то же время он соглашается, что одни и те же военные не могут долго находиться на позиции.

"Но иногда другого выхода нет. Понимаете? Нет выхода, потому что есть такие населенные пункты и такие территории, где не так просто это сделать – просто провести ротацию. Где-то мы планируем. На самом деле, у нас не так много таких позиций, но это такие сложные направления, где противник очень сконцентрирован. Там наступают три армии. И там просто кишит "Рубикон" с их дронами", – подчеркнул Пивненко.

Таким образом, украинских защитников просто так с позиций не выводят, чтобы их не потерять.

Командующий добавил, что война дронов изменила всё, в частности, передвижение на фронте.

Трудности с ротациями

Как сообщал УНИАН, ранее бывший Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также жаловался на трудности с проведением ротаций. Он объяснял, что процесс ротации – замены военнослужащих на позициях – стал такой же военной операцией, как и наступление, поэтому к этому нужно тщательно готовиться.

В середине июля Сырский сообщал, что на всей линии фронта насчитывается около 20 украинских военных, которые остаются на позициях более 200 суток подряд. По словам Сырского, более или менее своевременно ротации удается проводить в 72% случаев.

Вас также могут заинтересовать новости: