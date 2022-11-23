По словам Кличко, Киев могут ожидать повсеместные отключения электроэнергии при низких температурах.

На фоне полномасштабного российского вторжения жителям Киева следует приготовиться к "худшему сценарию".

Об этом, как сообщает DW заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко, отметив при этом, что Киев могут ожидать повсеместные отключения электроэнергии при низких температурах.

Как отметил мєр, Киев может ожидать "худшая зима со времен Второй мировой войны".

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"Если дело пойдет по самому плохому сценарию, возможно, придется эвакуировать часть города, хотя власти не хотят, чтобы до этого дошло", - отметил Кличко, обвинив президента страны-агрессора Владимира Путина в попытке заставить киевлян бежать, применяя для этого удары по гражданской инфраструктуре.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране начались аварийные отключения электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября 2022 года Минэнерго заявило о том, что Россия пытается остановить украинские АЭС.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов.

19 ноября в ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

В тот же день, 19 ноября, стало известно о том, что Украина тестирует получение электроэнергии из Европы.

22 ноября в "Укрэнерго" заявили, что оккупанты могут изменить тактику ударов по энергоструктуре.

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