NASA не может передать на Землю найденные признаки жизни на Марсе: в чем причина

Отсутствие финансирования сорвало планы NASA по поиску способов доставки на Землю обнаруженных на Марсе останков.

NASA обнаружило доказательства того, что на Марсе когда-то существовала жизнь, но отправка этих чрезвычайно важных данных на Землю остается очень сложной задачей.

Об этом сообщает Newsweek. Отмечается, что год назад NASA хвасталось открытием марсохода Perseverance. Тогда из высохшего русла реки в кратере "Езеро" был отобран образец, возможно свидетельствующий о микробной жизни на Красной планете.

На тот момент исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи утверждал, что находка Perseverance является самой значимой из известных в рамках усилий, направленных на обнаружение признаков жизни на Марсе.

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В прошлом году Даффи заявлял о намерении НАСА "развернуть американский персонал" на Марсе, но план космического агентства по извлечению и отправке на Землю марсианского камня стреловидной формы, известного под названием Cheyava Falls, был сорван в январе, поскольку Конгресс США ввел серьезные бюджетные сокращения.

В то же время сложная совместная миссия НАСА и Европейского космического агентства по возвращению образцов марсохода Perseverance в настоящее время на сайте НАСА обозначена как "будущая миссия" без уточнения предполагаемых сроков.

Почему важно доставить находку на Землю

"Возвращение образцов произвело бы революцию в научном понимании Марса и Солнечной системы, а также подготовило бы исследователей к отправке на Красную планету", – отмечают в НАСА.

Как сообщила старший научный сотрудник NASA по исследованию Марса Линдси Хейс, благодаря марсоходу Perseverance была обнаружена каменистая порода с текстурами, в основном схожими с особенностями, имеющими химические и минеральные характеристики, а также органические признаки.

"Таким образом, все эти особенности в совокупности, с учетом разрешения снимков, которые мы можем получить от марсохода Perseverance, выглядят так, будто они могли быть вызваны определенным типом микробной системы, которая в основном вызывает химическую реакцию, чтобы поглотить материал на этой поверхности", – сообщила Хейс.

Другими, более простыми словами, как отмечает старший научный сотрудник NASA, доказательства свидетельствуют о том, что "там что-то было и питалось", указывая на осадочные породы, состоящие из глины и ила, которые, например, сохраняют свидетельства микробной жизни на Земле и содержат среди различных соединений высокий уровень органического углерода, серы, окисленного железа и фосфора.

Анализ образцов в наземных лабораториях может дать ответ на вопрос, поддерживал ли Марс когда-либо жизнь, хотя окончательный ответ не гарантирован.

Доставка найденных образцов на Землю также даст учёным всё более полное представление о наличии пыли на Марсе, кусочков горных пород или богатых углеродом зерен, которые могут повредить космические корабли, научные приборы и потенциальные будущие среды обитания на Марсе.

"Пыль – это действительно важный вопрос, если мы хотим рассматривать возможность отправки людей на Марс и сохранения их здоровья", – пояснила Хейс.

По её словам, точный химический состав пыли на Марсе остаётся загадкой.

Также она добавила, что до сих пор предпринимаются усилия, чтобы найти лучший способ доставки обнаруженных образцов на Землю.

Она надеется, что эту миссию удастся выполнить, но другие наблюдатели в этом не уверены.

Быстро доставить находку не удастся

NASA в рамках миссии SkyFall в конце 2028 года планирует отправить на Марс три вертолетообразных аппарата для изучения геологии и климатической истории Красной планеты.

Но, по словам главного астронома Института Франклина в Филадельфии Деррика Питтса, пока люди не отправятся на Марс, иным способом доставить найденные образцы будет невозможно.

Питтс выражает уверенность, что соответствующие образцы в конечном итоге будут извлечены с Марса, и тогда удастся подтвердить, что когда-то Красная планета была теплее и влажнее, чем сегодня, и когда-то там существовала микробиологическая жизнь. Его "наиболее оптимистичная" оценка даты доставки образцов с Марса – 2036 год.

Исследование Марса

Как сообщал УНИАН, согласно данным сейсмических измерений, проведенных в рамках миссии NASA "InSight", когда-то внутри коры Марса бушевали глубокие океаны магмы.

Ученые предложили использовать беспилотники с георадарами для поиска водяного льда на Марсе. По их данным, такие аппараты способны определять места, где можно бурить скважины.

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